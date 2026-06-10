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ไว้อาลัย "ช่างฮอตไลน์ กฟภ.รุ่น 51" พลเมืองดีเสียชีวิตขณะช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมไว้อาลัยและสดุดีศิษย์เก่ารุ่น 51 "ณัฐนนท์ จิตหาญ" ช่างฮอตไลน์ระดับ 4 กฟภ.สุรินทร์ หลังเจ้าตัวแสดงสปิริตฮีโร่เข้าช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในอันตรายอย่างสุดความสามารถ จนเกิดเหตุสลดไม่คาดคิด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เพจ "โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.)" ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติให้กับ นายณัฐนนท์ จิตหาญ พนักงานช่างฮอตไลน์ ระดับ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดสุรินทร์ และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. รุ่นที่ 51

จากเหตุการณ์ที่น้องณัฐนนท์ได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอันตราย ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและการทำหน้าที่พลเมืองดีอย่างถึงที่สุด จนนำมาซึ่งเหตุการณ์อันน่าสลดใจที่ไม่มีใครคาดคิด

ทางคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และครอบครัว รรช. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปก่อนวัยอันควรในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอส่งข้อความแห่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง "ครอบครัวจิตหาญ" ทุกท่านครับ

ความดีงาม ความเสียสละ และความกล้าหาญของน้องณัฐนนท์ จะถูกจารึกและเป็นที่จดจำในใจของพี่น้องครอบครัว รรช. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดไป... หลับให้สบายนะครับฮีโร่ของพวกเรา



ไว้อาลัย "ช่างฮอตไลน์ กฟภ.รุ่น 51" พลเมืองดีเสียชีวิตขณะช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตราย
ไว้อาลัย "ช่างฮอตไลน์ กฟภ.รุ่น 51" พลเมืองดีเสียชีวิตขณะช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตราย