มูลนิธิเอสซีจีชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น “สิ่งที่ฉันเพิ่งรู้เกี่ยวกับตัวเองฯ” ชิงรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

มูลนิธิเอสซีจี ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 13–25 ปี ร่วมประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันเพิ่งรู้เกี่ยวกับตัวเอง และมันเปลี่ยนฉันยังไง” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 2569
มูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการ “Know yourself Challenge” เชื่อว่า “การรู้จักตัวเอง” หรือ Self-awareness คือหนึ่งในทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและแรงกดดัน เพราะเมื่อเราเข้าใจความคิด ความรู้สึก ความฝัน และข้อจำกัดของตัวเองได้ดีขึ้น ก็จะสามารถตัดสินใจ วางเส้นทางชีวิต และเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดเป็น “Know yourself Challenge” ชวนคนรุ่นใหม่ มาสร้างคลิปวิดีโอในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันเพิ่งรู้เกี่ยวกับตัวเอง และมันเปลี่ยนฉันยังไง” ความยาวไม่เกิน 2 นาที เป็นการแบ่งปันโมเมนต์เล็กๆ หรือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้ได้กลับมาทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝัน ความผิดพลาด ความกลัว หรือบทเรียนในชีวิต เป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องของตัวเอง แต่คือการส่งต่อมุมมอง ประสบการณ์และแรงบันดาลใจ ที่อาจช่วยให้ใครอีกหลายคนได้กลับมาทบทวน เข้าใจ และ รู้ทันตัวเองมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเนื้อหา เช่น จุดอ่อนที่กลายเป็นจุดเปลี่ยน, โมเมนต์ที่ทำให้ฉันโตขึ้น, สิ่งเล็กๆ ที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต ฯลฯ
เยาวชนอายุ 13–25 ปีที่สนใจ สามารถส่งผลงานผ่านคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 2 นาที ในรูปแบบที่โครงการกำหนด ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิเอสซีจี รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิเอสซีจี รางวัลชมเชย เป็นของรางวัลพิเศษ พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิเอสซีจี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิเอสซีจี เปิดรับผลงาน 1–30 มิ.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก มูลนิธิเอสซีจี https://www.facebook.com/share/p/1BN1SaoxYT/