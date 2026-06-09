Me-O Gold ดึง PERSES นั่งแท่น Presenter ครั้งแรกของแบรนด์ เอาใจทาสแมวสายเปย์ ด้วยมีโอ โกลด์

เมื่อโลกของ “ทาสแมว” ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความน่ารัก แต่ขยับสู่การดูแลแบบใส่ใจสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของน้องแมว “มีโอ โกลด์” (Me-O Gold) อาหารแมวและขนมแมวพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของน้องแมวที่แตกต่างกัน ตอบรับเทรนด์โลกที่เจ้าของดูแลน้องแมวเหมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพระยะยาว (Longevity) มากขึ้น
พร้อมดึง PERSES ศิลปิน T-Pop ขวัญใจ Gen Z ตัวแทนคนรุ่นใหม่สายรักแมวนั่งแท่น Presenter ครั้งแรกของแบรนด์ เอาใจทาสแมวสายเปย์ พร้อมเปิดโอกาสให้คนรักแมวได้ร่วมสนุกกับหลากหลายกิจกรรมสำหรับ Lucky Fan ในงาน “Me-O Gold × PERSES PERMEOW MOMENT” เพื่อสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดระหว่างแบรนด์ ศิลปิน และกลุ่ม Pet Parents รุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์สุดน่ารักกับความรัก “แบบทาสแมว” พร้อมเนรมิตบรรยากาศสุดฟินให้ทั้งแฟนคลับและคนรักแมวได้อินไปพร้อมกันตลอดงาน
โดยนางจันทิมา ชัยวัฒนไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “เทรนด์ Pet Humanization และ Longevity กำลังกลายเป็นไลฟ์สไตล์หลักของคนเลี้ยงสัตว์ยุคนี้ ที่มอง “น้องแมว” เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง แต่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด พ่อแม่แมวจึงหันมาให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ตอบโจทย์และสุขภาพในระยะยาวของน้องแมวมากขึ้น “มีโอ โกลด์” จึงมีการพัฒนาสูตรร่วมกับนักโภชนาการและสัตวแพทย์ เพื่อตอบโจทย์คนเลี้ยงแมวรุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวกลุ่ม Functional ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ช่วงวัย และสายพันธุ์, กลุ่ม Grain Free สำหรับแมวแพ้ง่าย, กลุ่ม Care ที่เน้นการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านและยังมีขนมครีมแมวเลีย 7 สูตร ที่ช่วยเสริมการดูแลสุขภาพมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ภูมิคุ้มกัน ผิวหนังและขน ไปจนถึงการผ่อนคลาย สะท้อนบทบาทใหม่ของอาหารและขนมแมวที่เป็นมากกว่ามื้ออาหารหรือขนมทานเล่น แต่คือ “โภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” ด้วย “มีโอ โกลด์” สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว ที่คนรักแมวไว้ใจมากว่า 10 ปี”
Me-O Gold (มีโอ โกล์ด)กับการเปิดตัว แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก กับ 5 หนุ่ม PERSES
ด้าน 5 หนุ่ม PERSES เปิดใจถึงการได้ร่วมงานกับ Me-O Gold ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตรงกับตัวตนของพวกเขาในฐานะ “ทาสแมวตัวจริง” และการได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ใส่ใจสุขภาพน้องแมว แบบเข้าใจทั้งตัวแมวและความรู้สึกของคนเลี้ยง มันพิเศษมากๆ ทำให้รู้สึกอินและอยากถ่ายทอดสิ่งนี้ออกไปให้แฟน ๆ ได้เห็น โดยเริ่มต้นจาก
ปาล์ม-พีรวิชญ์ พินธะ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายเลี้ยงแมวแบบใส่ใจรายละเอียด เล่าว่า “แมวที่บ้านค่อนข้างเลือกกินครับ เลยต้องลองหลายแบบกว่าจะเจอสูตรที่เขาชอบและเหมาะกับเขาจริง ๆ พอได้ลอง Me-O Gold ที่มีสูตรเฉพาะแบบนี้ ก็ช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขาได้เลย”
ด้าน ปลั๊กกี้-ธรากร คำสิงห์ ที่มีโมเมนต์น่ารักกับน้องแมวเป็นประจำ เสริมว่า “สำหรับผม เรื่องสุขภาพสำคัญมากครับ โดยเฉพาะพวกขนกับผิวหนัง เราจะสังเกตได้เลยถ้าเขากินอาหารที่เหมาะกับเขา ขนจะสวยขึ้น ดูแข็งแรงขึ้น เลยรู้สึกว่าอาหารมีผลจริง ๆ”
ขณะที่ จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ มองเรื่องการเลี้ยงแมวในมุมของความผูกพัน “แมวแต่ละตัวมีนิสัยต่างกันมากครับ บางตัวขี้อ้อน บางตัวขี้เล่น หรือบางตัวก็อินดี้สุด ๆ เราเลยต้องเรียนรู้เขาเหมือนเป็นคนหนึ่งเลย ทั้งเรื่องอาหารและการดูแล ต้องปรับให้เข้ากับเขา”
ส่วน เน- ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ แชร์ในมุมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลระยะยาวว่า “เดี๋ยวนี้เรามองไกลขึ้นครับ ไม่ใช่แค่กินอิ่ม แต่ต้องช่วยดูแลสุขภาพในอนาคตด้วย การเลือกอาหารที่ดีตั้งแต่แรกมันช่วยได้จริง ๆ”
ปิดท้ายที่ กฤติน-กฤติน สอสูงเนิน ที่ฝากถึงแฟนคลับอย่างอบอุ่นว่า “อยากให้ทุกคนดูแลน้องแมวเหมือนคนในครอบครัวนะครับ เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ อย่างการเลือกอาหารที่เหมาะกับเขา อย่าง Me-O Gold ก็มีหลายสูตรให้เลือกตามช่วงวัยและความต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การดูแลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เราดูแลเขาได้ตรงจุดมากขึ้นครับ”
นอกจากนี้ หนุ่ม ๆ ยังฝากถึงแฟนคลับและคนรักแมวว่า การดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่เรื่องความรัก แต่ต้องใส่ใจในระยะยาวด้วย “อยากให้ทุกคนเลือกอาหารที่เหมาะกับน้องแมวของตัวเองครับ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการกิน อย่าง Me-O Gold ก็มีหลายสูตรให้เลือกตามช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ ช่วยให้เราดูแลน้องได้ตรงจุดมากขึ้น” พร้อมย้ำว่าการเลี้ยงแมวในวันนี้คือการดูแลเหมือนคนในครอบครัว “สำหรับพวกเรา แมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือสมาชิกในบ้านจริง ๆ”
การเปิดตัว PERSES ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลือกพรีเซ็นเตอร์ แต่คือการเลือก “พาร์ตเนอร์ทางไลฟ์สไตล์” ที่สะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่รักแมวแบบจริงจังและมีสไตล์ พร้อมถ่ายทอดโมเมนต์การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เจ้าเหมียวได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงง่าย บรรยากาศภายในงานจึงถูกออกแบบให้เต็มไปด้วย “PERMEOW MOMENT” สมชื่อ ตั้งแต่กิจกรรม Lucky Fan ที่เปิดโอกาสให้เหล่า PIECES ได้ใกล้ชิดศิลปินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไปจนถึง Mini Concert ที่เติมพลังความสนุกแบบจัดเต็ม เสิร์ฟทั้งเสียงเพลงและความอบอุ่นในงานเดียว
และไฮไลต์สำคัญ ที่เรียกรอยยิ้มทั้งฮอลล์หนีไม่พ้นการปรากฏตัวของ 4 เหมียวรับเชิญสุดน่ารัก “น้องโมจิ น้องจูเน่ น้องฮานะ และน้องซึนะ” น้องแมวของสมาชิกวง PERSES ที่มาร่วมแชร์ความคิวท์แบบใกล้ชิด และพลาดไม่ได้กับการชมลีลาการเต้นของ 5 หนุ่ม PERSES ประกอบเพลงโฆษณาสุดคิวท์ของ Me-O Gold พร้อมจุดถ่ายภาพให้ทุกคนได้มา Check-in เก็บช็อตประทับใจแบบมีสไตล์ พร้อมภาพที่ระลึกให้ทุกคนนำกลับบ้านไปด้วย