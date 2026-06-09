‘หมอนิธิพัฒน์’ ฟาด สปสช. เมินงบวัณโรคดึงไปโปะฮอร์โมนเพศสภาพ ซัดนโยบายแจก AI การเมืองแค่สาดโคลน-เอื้อประโยชน์ขี้ฉ้อ

ฟาดแรงงบ สปสช. วืดเป้า WHO! "รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจ ออกโรงตั้งคำถามปมยักย้ายงบประมาณไปหนุนสิทธิ์ยาฮอร์โมนปรับเพศสภาพ ท่ามกลางวิกฤตวัณโรคคร่าชีวิตคนไทยปีละนับหมื่น แต่งบสนับสนุนกลับน้อยนิดจนผลงานผ่านไปครึ่งทางยังทำได้ไม่ถึง 1 ใน 4 พร้อมเปิดเคสเตือนภัยบุคลากรแพทย์ป่วย "วัณโรคลำไส้ใหญ่" คาดติดจากสัตว์แถบชายแดน ชูงานวิจัยระดับโลกใช้ AI ผสานเทคนิค FT-IRS ช่วยวินิจฉัยโรคแม่นยำ 99% ย้ำชัดเอไอต้องใช้กู้ชีวิตคนให้ถูกจุด ไม่ใช่เอามาทำนโยบายแจกสิทธิ์ไร้ทิศทางหวังผลการเมืองขี้ฉ้อ
วันนี้ (9 มิ.ย.) รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบบการหายใจและวัณโรคของประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความ ท่ามกลางวิวาทะเรื่องการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. ที่ถูกมองว่าให้งบด้านการควบคุมวัณโรคน้อยเกินไปจนทำให้ประเทศไทยยังทำผลงานได้ไม่ถึง 1 ใน 4 ของเป้าหมายจากองค์การอนามัยโลก
บทความนี้ได้ยกกรณีศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยเป็นวัณโรคลำไส้ใหญ่ ซึ่งคาดว่าอาจติดเชื้อวัณโรคมาจากสัตว์ (Zoonotic TB) ซึ่งตรวจแยกแยะสายพันธุ์ได้ยากในห้องปฏิบัติการทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเสนองานวิจัยล่าสุดจากบราซิลที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคนิค FT-IRS ร่วมกับเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และแยกแยะสายพันธุ์เชื้อวัณโรคกลุ่มนี้ได้แม่นยำสูงถึง 99%
ซึ่ง นพ. นิธิพัฒน์ ย้ำว่าการประยุกต์ใช้ AI เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำทางการแพทย์เช่นนี้เป็นสิ่งเร่งด่วนที่น่าส่งเสริม แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับนโยบายแจกสิทธิ์การเข้าถึง AI แบบไร้ทิศทางของฝ่ายการเมือง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“วิวาทะทางการแพทย์ตอนนี้ที่กระหึ่ม คือเรื่องความเหมาะสมของเงินในกระเป๋าสปสช.ที่ยักย้ายไปสนับสนุนสิทธิ์การเข้าถึงยาฮอร์โมนปรับเพศสภาพ ในท่ามกลางการเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่จากโรคติดเชื้อปีละหลายหมื่นราย เจ้าตัวร้ายสำคัญหนึ่งคือวัณโรคที่คร่าชีวิตคนไทยไปปีละกว่าหนึ่งหมื่นคน การสนับสนุนงบประมาณด้านวัณโรคจากสปสช.นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณทั้งหมด แล้วอย่างนี้จะให้โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างไร เพื่อลดจำนวนคนป่วยจากการเป็นวัณโรคลงให้ได้ 90% และลดอัตราตายจากวัณโรคให้ได้ 95% นับจากปี พ.ศ. 2558–2578 นี่ก็เวลาผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วยังทำได้ไม่ถึงหนึ่งในสี่ ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกมอบให้ประเทศไทยเรามา
ในการอภิปรายผู้ป่วยน่าสนใจร่วมกับทีมรพ.สุรินทร์เมื่อสัปดาห์ก่อน มีกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ป่วยเป็นวัณโรคของลำไส้ใหญ่ โดยไม่มีที่อวัยวะอื่น จากชิ้นเนื้อลำไส้ตัดผ่านการส่องกล้อง เห็นตัวเชื้อติดสีทนกรด (acid fast bacilli) แต่ตรวจพีซีอาร์ให้ผลลบและการเพาะเชื้อยังไม่ออก อาจเป็นได้ว่าเป็นผลลบลวงเพราะการทำพีซีอาร์จากเนื้อเยื่อต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจจะเป็นผลลบจริงเพราะเป็นเชื้อวัณโรคที่ติดต่อมาจากสัตว์ (zoonotic TB) เพราะรายนี้มาจากแถบเขตชายแดนกัมพูชาที่อาจมีการนำเข้าปศุสัตว์ซึ่งเลี้ยงไม่ถูกสุขลักษณะ
ปัจจุบันประมาณกันว่าคนเราติดวัณโรคจากสัตว์ได้ประมาณ 1-1.5% ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด ไม่นับวัณโรคที่นำจากคนไปสู่สัตว์เลี้ยงเช่น หมา แมว หรือช้าง ซึ่งมีรายงานประปรายในบ้านเรา โดยพวกนี้เกิดจากเชื้อวัณโรคที่เหมือนในคน (Mycobacterium tuberculosis: Mtb) ซึ่งรวมไปถึงเชื้อ Mycobacterium africanum (Maf) ที่มีลักษณะทางชีวพันธุกรรมใกล้เคียงกับ Mtb มากด้วย
ในบรรดาวัณโรคจากสัตว์สู่คนเชื้อตัวการที่สำคัญคือ Mycobacterium bovis (Mbo) ทีมนักวิจัยจากบราซิลที่ปวดกระดองใจเพราะหาวิธีแยกเชื้อสองสามตัวนี้ออกจากกันทางห้องปฏิบัติการได้ยาก จึงได้พัฒนาการตรวจที่รู้ผลเร็วและตรวจสิ่งส่งตรวจได้ครั้งละจำนวนมาก เพื่อหวังนำไปใช้ในการวินิจฉัยและควบคุมวัณโรคจากสัตว์สู่คนให้อยู่หมัด เรียกวิธีนี้ว่า Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IRS) โดยใช้เครื่องรังสีอินฟราเรดยี่ห้อ Biotyper เพื่อตรวจสอบหาความหลากหลายของสารประกอบบนผนังเซลล์เชื้อวัณโรคต่างสายพันธุ์
นำเชื้อ Mbo (7 ตัวอย่าง) และ Mtb (18 ตัวอย่าง) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่ได้รับการตรวจยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยาตามมาตรฐานแล้ว มาสกัดร้อนก่อนนำดีเอ็นเอไปวิเคราะห์ด้วยวิธี FT-IRS โดยเปรียบเทียบผลของ polysaccharides, proteins/carbohydrates, และ lipids spectral regions แล้วนำผลที่ได้ไปให้เจ้าเอไอเรียนรู้เพื่อสร้าง algorithms เป็น Linear Discriminant Analysis และ UPGMA dendrogram
พบว่าสามารถแยก Mtb และ Mbo ออกจากกันได้ชัดเจนโดยเฉพาะจากการใช้ polysaccharide spectra โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99% และเมื่อนำเชื้อ Maf (3 ตัวอย่าง) มาร่วมทดสอบด้วย พบว่าวิธีการที่นำเสนอนี้ก็สามารถแยก Maf จาก Mtb และจาก Mbo ได้เป็นอย่างดีด้วย จึงมีความหวังว่าอาจนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีด้วยในพื้นที่ที่วัณโรคคนเกิดจากเชื้อ Maf มากกว่าหรือพอ ๆ กับ Mtb
Discrimination between Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis using Fourier transform infrared spectroscopy.
One Health. 2026 Feb 14:22:101356. doi: 10.1016/j.onehlt.2026.101356. eCollection 2026 Jun.
การนำเอไอมาใช้ให้ถูกวิธีโดยเฉพาะในทางการแพทย์เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม เพราะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการวินิจฉัยโรค แล้วนำไปสู่การรักษาโรคให้แม่นยำตรงจุดได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ตรง