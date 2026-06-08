“นายกตุ้ย” แจงปมขยะเกลื่อนบางแสน ย้ำเป็นขยะลอยมาตามน้ำ วอนช่วยกันรักษาความสะอาด

"นายกตุ้ย" ออกโรงแจง ขยะมหาศาลบนหาดไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ลอยมาจากลำคลองและในทะเล เผยเจ้าหน้าที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดเก็บทุกวันตั้งแต่เช้ามืดจนดึก วอนขอร้อง "หยุดทิ้งขยะลงน้ำ" เพราะสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่หาดบางแสนอีกครั้ง
วันนี้ (8 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก “ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม“ หรือ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ขณะเก็บกวาดเศษขยะจำนวนมากเกลื่อนชายหาดบางแสน โดยชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริง พร้อมวอนขอความเห็นใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ระบุว่า “หลายท่านที่มาเที่ยวบางแสนแล้วเห็นขยะบนชายหาด อาจรู้สึกไม่สบายใจ และตำหนิว่าชายหาดสกปรก ซึ่งผมเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี
แต่อยากขอให้มองอีกมุมหนึ่งว่า ขยะจำนวนมากที่เห็นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการถูกทิ้งจากต้นทาง ทั้งจากบนบก ลำคลอง และในทะเล ก่อนจะถูกลมและคลื่นพัดพามาเกยชายหาด ทำให้ในบางวันเกิดภาพขยะกระจายตลอดแนวชายฝั่ง แม้จะมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ผมและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข คือผู้ที่ทำหน้าที่เก็บกวาดและรักษาความสะอาด เราปฏิบัติงานกันทุกวัน ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงกลางคืน ท่ามกลางแดด ฝน ลมแรง และคลื่นทะเลที่ซัดขยะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจัยหลายอย่างจะไม่เอื้ออำนวย แต่เราก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ชายหาดบางแสนสะอาดและน่าเที่ยวที่สุดเท่าที่จะทำได้
สิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุด ไม่ใช่คำชื่นชม แต่คือความร่วมมือจากทุกคนในการช่วยกันลดและจัดการขยะอย่างถูกวิธี การไม่สร้างขยะให้กลายเป็นปัญหา ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน
ขอความร่วมมือทุกท่านรับผิดชอบขยะของตนเอง ไม่ทิ้งขยะลงชายหาด ลำคลอง หรือแหล่งน้ำ และช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพราะขยะทุกชิ้นที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกที่ อาจเดินทางกลับมาสู่ทะเล และย้อนกลับมาที่ชายหาดบางแสนอีกครั้ง“