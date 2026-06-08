หนุ่มโพสต์โวย พนง. ฟู้ดคอร์ตห้างดัง ระแวงชิ่งหนีบิล โดนชาวเน็ตสวนหน้าหงาย "เดินออกป้าย No Exit แต่โทษคนอื่น"

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชั่วข้ามคืน! จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ตำหนิพนักงานฟู้ดคอร์ตห้างซีคอนบางแค ที่เข้ามาสอบถามภรรยาด้วยความกังวลว่าจะหนีบิลค่าอาหาร หลังเจ้าตัวเดินสวนทางห้ามออก ไปทำธุระ แม้ผู้โพสต์จะมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติลูกค้า แต่กระแสสังคมกลับตีกลับอย่างรุนแรง โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างเข้าข้างพนักงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อป้องกันการถูกหักเงินเดือน พร้อมวิจารณ์ทัศนคติของผู้โพสต์ที่ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา มากกว่าการห่วงศักดิ์ศรี
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เนกิ ขำเท่านี่” ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ ที่เริ่มต้นด้วยความประทับใจแต่จบลงด้วยความขุ่นเคืองใจ ณ ฟู้ดคอร์ตห้างซีคอนบางแค แม้จะชื่นชมระบบการจัดการและรสชาติอาหารที่ดีเยี่ยม แต่เหตุการณ์กลับสะดุดเมื่อผู้เขียนต้องรีบเดินสวนทางเข้าออกไปเลื่อนรถ EV ที่ชาร์จไว้ ทำให้พนักงานเกิดความหวาดระแวงว่าจะชิ่งหนีไม่จ่ายเงิน จึงเดินเข้าไปสอบถามภรรยาที่ยังคงนั่งทานข้าวอยู่กับลูกที่โต๊ะพร้อมกับวิทยุแจ้งแคชเชียร์ เมื่อผู้เขียนกลับมาและเข้าไปสอบถาม พนักงานอธิบายว่าเคยเกิดกรณีลูกค้าหลบหนีจนพนักงานต้องถูกหักเงินรับผิดชอบแทน แม้จะเข้าใจถึงความกังวลของพนักงาน แต่ผู้เขียนก็รู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการดูถูกและไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
เนื่องจากครอบครัวและอาหารยังคงอยู่ที่โต๊ะ อีกทั้งพนักงานยังไม่มีการกล่าวคำขอโทษใดๆ จึงนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อเป็นฟีดแบ็กติเพื่อก่อให้ทางห้างปรับปรุงทัศนคติและมารยาทในการให้บริการที่ควรให้เกียรติลูกค้ามากกว่านี้ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ผมโดน พนง ซีคอนบางแค
คิดว่าผมจะไม่ยอมจ่ายเงิน
ดูเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว แต่มันไม่เมกเซ้นเอาซะเลย
เรื่องมันเริ่มที่ วันนี้หยุดงาน
ก็เลยพาครอบครัวเที่ยว
เที่ยวกันตั้งแต่เช้า ที่คลองบางหลวง
เที่ยวร้อนมาทั้งวันก็เลยแวะห้าง
เดินเล่นหาข้าวกิน เย็นๆ
ทุกอย่างก็แฮปปี้ดี ลูกไปเอารถเข็นที่เป็นรถ
มาเข็นหาร้านอาหารกิน
แต่ตัดสินใจเลือกร้านกันไม่ได้ 5555
เลยเพิ่งเห็น Food Court
และเห็นมีสนามเด็กเล่นเล็กๆ
เลยคิดว่าให้ลูกเล่นในนี้ ใกล้ๆ โต๊ะข้าว
เพราะลูกเริ่มไม่นิ่ง พลังเยอะ
ก็เดินสั่งอาหาร ผมขอชมระบบที่นี่
เมื่อลูกค้าเดินเข้าพื้นที่ จะมี พนง แจกการ์ด
1 คน / 1 ใบ เพื่อนำไปใช้จ่ายแบบไม่ต้องแลก
แล้วค่อยเอาไปจ่ายทีเดียวตอนออก
ระบบร้านไม่ต้องยืนรอหน้าร้าน
ให้เครื่องที่สั่นและมีเสียงเตือน
เมื่ออาหารเสร็จแล้ว ค่อยเดินไปรับ
แต่ สิ่งที่ผมเจอ คือ ผมไปสั่งข้าว 3 ร้าน
แล้วผมก็ถือเครื่องสั่นเตือนนี้ 3 อันเด็มมือ
ที่ไม่วางไว้ที่โต๊ะ เพราะภรรยา แยกไปสั่ง
ผมเลยต้องอยู่กับลูก และกลัวมันดัง
เลยถือไปด้วย แต่มีพนักงานเดินเข้ามา
แล้วบอกว่า ขอตัวแจ้งเตือนหน่อยค่ะ
เดี๋ยวไปรับอาหารให้ ผมแบบเฮ้ย
ประสบการณ์นี้ ดีมากๆ อะ ที่มีบริการนี้
ไม่รู้ว่าเพราะมีเด็กอยู่ด้วย เลยมาช่วยรึเปล่า
แต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นบริการปกติ
ที่เทรนมาให้ทำแบบนี้ อันนี้ดีมาก ชื่นชม
อาจจะเพราะอาหารในนี้ก็ราคาสูงกว่า
Food Court ห้างอื่นๆ แต่ไม่สูงมาก พอๆ กัน
แต่บริการดีแบบนี้ ผมกับภรรยาประทับใจมาก
แต่ทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้น
ตอนที่กำลังกินข้าว แล้วลูกดื้อไม่ยอมนั่งกินข้าว
ผมก็เลยอุ้มออกไปคุย กับลูกตรงห้องน้ำ
ก็เริ่มเห็นว่า พนง ที่ทางเข้าเริ่มมองๆ
ซึ่งตอนนั้น ก็ไม่ได้คิดอะไร
พอคุยกับลูกเค้าเข้าใจ ยอมกินข้าว
ก็เลยเดินกลับเข้ามานั่งกินข้าว
ก็เห็นพนักงาน มองโต๊ะเราอยู่เรื่อยๆ
แต่คิดว่าคง มองกวาดสายตา ปกติ
ทีนี้
ผมขับรถไปจอดชาร์จไว้ที่ชั้น 1
แล้วพอดูแอพ รถชาร์จไปได้ 90%
แต่แบตมือถือผมเหลือ 7%
ก่อนที่ความชิบหายจะเกิดขึ้น
เพราะวันนี้ไม่ได้พกพาวเวอร์แบงค์มา
ผมเลยบอกภรรยาว่าขอรีบไปเลื่อนรถก่อน
เดี๋ยวจ่ายค่าชาร์จผ่านแอพไม่ได้
ผมก็เลยลากรถเข็นเด็ก (ส่วนตัว) ไปด้วย
เพราะลูกมีรถเข็นที่เป็นรถ ของห้างอยู่แล้ว
ผมก็เดินออกไป ทีนี้ผมเพิ่งสังเกตว่า
มันมีป้ายว่า NO EXIT ที่ทางเข้า
แต่ด้วยความรีบ ผมก็เลยเดินออก
เพราะตอนอุ้มลูกออกไปคุยตอนดื้อ
ก็ไม่ได้มีการทักอะไร
หรือเพราะผม เดินออกทางนี้รึเปล่า
พนง เลยมองว่า ห้ามออกทางนี้
มาดูกันเรื่องทางออก
ที่นี่ทางออกของ Food Court จะเป็นแคชเชียร์
ที่จะคิดเงินจากการ์ดที่เราใช้กินข้าว
ซึ่งผมมองว่า ถ้าผมเดินออกถูกทาง
ก็อาจจะไม่โดนมองแรงรึเปล่านะ
แต่ก็นั่นแหละ ถ้าผมเดินออกถูกทาง
แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน มันก็ต้องออกได้
ถูกไหม? เพราะมันก็ต้องมีลูกค้า
ออกไปเข้าห้องน้ำ หรือ ทำธุระอย่างอื่น
ในกรณีผม คือ ผมไปเลื่อนรถ
เพราะชาร์จเยอะแล้ว ให้คันอื่นได้ชาร์จบ้าง
เหตุมันเกิดในตอนที่ผมไปเลื่อนรถ
ในขณะที่ผมรอดเรื่องการจ่ายค่าชาร์จ
และวนหาที่จอดใหม่ และขึ้นมาหาภรรยา
ภรรยาเล่าให้ฟังว่า พนง ที่แจกการ์ด
เดินเข้ามาถามภรรยาว่า
พนง: พี่เค้าจะกลับมาใช่ไหมคะ?
ภรรยา : อ๋อ กลับค่ะ เค้าไปเลื่อนรถค่ะ?
พนง : อ๋อๆๆ ค่ะ (แล้วก็วอร์กับเค้าเตอร์)
ซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ
ผมถามภรรยาด้วยความสงสัยว่า
”เค้าถามแม่แบบนั้นเพราะอะไรวะ?“
”ไม่รู้เลย อยู่ดีๆ เค้าก็เดินมาถาม แม่ก็งง“
ภรรยาผมตอบแบบงงๆ
ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบที่คิดจนหัวแตก
ในทุกความเป็นไปได้ ว่าเค้าอาจจะคิดแบบนั้น
คือ เค้าจะคิดว่าเราจะไม่จ่ายเงินรึเปล่า?
ภรรยาผมยังบอกว่า ไม่น่าใช่มั้ง
เพราะป๊าไปคนเดียว แม่กับลูกก็ยังนั่งกินข้าวอยู่เลย
ผมก็เออว่ะ มันจะคิดเรื่องนั้นได้ยังไง
ถ้าในเมื่อยังมีคนที่อยู่โต๊ะ และกับข้าวก็ยังเต็มโต๊ะ
และภรรยาก็กำลังจะไปสั่งอาหารกลับบ้านเพิ่ม
ลองพยายามคิดอยู่หลายตลบ
ว่าสิ่งที่เค้าคิด จะเป็น Scenario ไหนได้บ้าง
จำลองความคิด พนง
Scenario ที่ 1 : ผู้ชายเดินออกไปก่อนพร้อมรถเข็นเด็ก
และผู้หญิงกับลูกค่อยเดินตามออกไปทีหลัง พร้อมรถเข็น (คันโต โคตรใหญ่ของซีคอน) เพื่อจะหลบหนีการจ่ายเงิน
Scenario ที่ 2 : ผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิง แล้วเดินออกไปแบบเร่งรีบ ผู้หญิงกับลูกเค้าจะต้องไม่มีเงินจ่ายแน่ๆ
Scenario ที่ 3 : ผู้ชายเดินออกไปทำธุระมั้ง แล้วเดี๋ยวผู้หญิงคงจ่ายเงินแทน (ซึ่งไม่น่าใช่อันนี้)
ผมเลยตัดสินใจไม่นานหลังจากคิดได้ว่า
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ที่ถ้ามันเกิดกับผม
ผมไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไร เพราะปล่อยวาง
แต่มันเกิดกับภรรยา และ ที่สำคัญ คือ
พนง ไม่ได้ขอโทษ หรือ ขอบคุณเมื่อได้คำตอบ
ผมจึงลุกไปถาม พนง เลยว่า
ผม : ขอโทษนะครับ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
พนง : กระอึกกระอัก
ผม : ทำไมถึงไปถาม ภรรยาผมแบบนั้นหรอครับ
พนง : คือ มันมีคนที่เดินออกไป แล้วก็เอาบัตรไปด้วย
แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินอะค่ะ มันเลยทำให้ พนง ต้องรับผิดชอบ และโดนหักเงินค่ะ
ผม : หืม หมายถึงคิดว่าผมจะไม่จ่ายเงินหรอครับ
ทั้งที่ ภรรยาผมกับลูก ก็ยังอยู่ในนี้อะนะครับ?
พนง ก็พูดวนเหมือนเดิม
ผม : ถ้างั้นตอนผมเดินออกไป เรียกผมก็ได้ครับ
พนง : พอดีเห็นคุณเดินลิ่วไปเลย
นั่นหมายความว่า มันตรงกับที่ผมสันนิษฐาน
เค้าคิดว่าผมกับภรรยา ไม่มีเงิน หรือ อาจจะคิดว่าไม่จ่ายค่าอาหาร ถึงได้เดินมาเช็ค
ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริง มันคือการที่ครอบครัวผม
กำลังโดน Look Down แบบไม่มีเหตุผล
ซึ่งหลายคนอาจจะงง ซึ่งผมก็งง
ลองคิดในมุมที่เหตุการณ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้าง ถ้าหากผมและภรรยา จะไม่จ่ายเงิน
ผมเดินออกไปก่อน ถ้าแบบนั้น ทำไมผมไม่อุ้มลูกไปด้วย เพื่อให้ภรรยา ตัวโล่งๆ มีแค่รถเข็นคันเบ้ง
ที่อาจจะเข็นฝ่าทางออกไปแบบไม่จ่ายเงิน
หรือ ฝ่าออกไปที่ทางเข้าที่มี พนง นั่งเฝ้าตลอดเวลา
แบบที่วิ่งให้เร็วที่สุด จน พนง อาจจะไม่กล้าเรียก
”เพราะ เดินลิ่วไปเลย“
หรือ ผมอาจจะเข็นรถไปแบบเดิม
ภรรยาอุ้มลูก และแบกกระเป๋า 2 ใบ
พร้อมเดินออกมาเนียนๆ
และทิ้งรถเข็นคันเบ้งไว้ ที่มีการใช้ บัตร ปชช
แลกไว้ และมีการปรับเงินถ้าเกินเวลาคืน
เพื่อหนีค่าอาหาร
คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่า มันจะมีเหตุผลอะไร
ให้เดินมาถาม และคิดไปแบบนั้น?
ผม : ผมไม่โอเค ที่ไปถามภรรยาผมแบบนั้น
มันทำให้ผมที่เป็นลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเลยครับ
ที่มาคิดว่าผมจะไม่จ่ายเงิน ทั้งที่ภรรยากับลูกก็ยังอยู่ในพื้นที่ และคุณวอร์คุยกับใคร หลังถามภรรยาผม
พนง : วอร์คุยกับ เค้าเตอร์แคชเชียร์ค่ะ
(นั่นไง เค้านินทาอะไรผมกับครอบครัวอะไรบ้างรึเปล่าก็ไม่รู้)
ผม : ผมขอฟีดแบ็คกับคุณโดยตรง ว่าสิ่งที่คุณทำ มันทำให้ลูกค้าไม่โอเค ไม่ว่าจะกลับใครก็ตาม
พนง : ค่ะ
แล้วก็ไม่มีคำขอโทษ แต่ช่างมัน
และพอผมไปชำระเงิน ยอด 700 กว่าบาท
ซึ่งผมกินเต็มโต๊ะเลย ราคาถูกของอร่อยมาก
Food Court ที่นี่ดีครับ ระบบดีมาก
แต่ขอฟีดแบ็คหน่อยว่า การที่ลูกค้าจะเดินออก
ไม่ว่าจะไปไหน ก็เดินออกได้ พื้นที่ไม่ใช่กรงขัง
ร้านอาหาร ยังเดินออกได้เลย เพราะทุกร้านไม่มีห้องน้ำ
การเดินมาถามลูกค้า โดยคิดว่าลูกค้าไม่มีเงิน
มัน Look Down เกินไปครับ
ปล.ตอนแรกคิดว่าตะเสียเวลาพิมพ์ดีไหม
เพราะขี้เกียจ งานได้รางวัลยังติดไว้อยู่เลย
ยังไม่ได้เขียนเลย แต่คิดว่าเรื่องนี้
ค่อนข้างเซนซิทีฟ กับครอบครัวผม
ในเรื่องการนั่งกิน Food Court
แล้วยังโดนมองแบบนี้อีก
จริงๆ ผมเข้าร้านอาหารตลอด
แต่ลูกเริ่มดื้อไม่อยู่นิ่ง เลยกินอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ
แต่จริงๆ ผมก็กิน Food Court ปกตินะครับ
ไม่ได้ติดหรูต้อง ร้านอาหารอย่างเดียว
ยกเว้น Sushiro 😂 อดไม่ได้จริงๆ ที่จะกิน
ใดๆ ก็คือ ผมเป็นผู้บริโภคที่คิดว่าตัวเอง
น่าจะไม่ได้งี่เง่าเกินไป ติเพื่อก่อแหละ
ปล.2 รถเข็นซีคอนแม่งคันใหญ่โตมาก ใครเดินบ่อยๆ คงรู้ คันใหญ่กว่ารถเข็นซุปเปอร์ เข้าลิฟต์ทีเต็มลิฟต์ 555 เซ็นทรัลคันเล็กกว่า เบา เข็นสนุกกว่า“
อย่างไรก็ตามกลับพบว่ากระแสในโลกโซเชียลมองต่างออกไป และเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ?ตัวผู้โพสต์เป็นจำนวนมาก เช่น
“มันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ พนักงานเขาเป็นเด็กที่จะต้องจ่าย ถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหาย แต่เขาอาจจะพูดไม่เป็นหรือพูดไม่ถูกที่ไปถามภรรยาคุณอย่างงั้น โดยที่ไม่แจ้งเหตุผล อืม ในส่วนของคุณเราก็ว่าอาจจะคิดมากไป เราเข้าใจทั้งคู่นะคะ ในฐานะที่เคยทำงานบริการแล้วก็ร้านอาหารแบบนี้มาก่อน เราว่าอาจจะทั้งนู้นทางพนักงานอาจจะพูดน้อยไปนิด ทางคุณอาจจะมองว่าไม่ให้เกียรติกับทางภรรยาอะไรอย่างเงี้ย ต่างคนต่างมีเหตุผลกันค่ะ ในสถานการณ์นี้นะ เราว่าน่าจะเป็นแบบนั้น”
“จักรวาลหมุนรอบตัวฉัน โทษทุกอย่าง ยกเว้น….“
“เรางงว่าไปเข้าห้องน้ำตรงไหน
ข้างในโซน มีห้องน้ำ โดยที่ไม่ต้องเดินออกไปข้างนอก
และโซนนี้ เราว่าหลายคนทราบ
จะออกข้างนอก ต้องคืนบัตร...
จะเข้ามา ต้องได้รับบัตร นะคะ
พนักงานทำตามหน้าที่
ลูกค้าทำตามกฏ
แฟนเรา ออกไปเอาของ
แต่เรากับลูกยังอยู่ข้างใน
แฟนเราจะเอาการ์ดของเค้าคืนพนง.ก่อนออกทุกครั้งค่ะ”
“ขอตอบในมุมพนักงานนะครับ เคยเกิดขึ้นในร้านอาหารของผมครับ มากันเป็นเหมือนครอบครัวผู้ใหญ่3เด็ก1 สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะ บางอย่างยังไม่ได้ทานเลย นั่งกินแบบมาราธอนยาวๆ2-3ชั่วโมง จู่ๆผู้หญิงคนนึงเดินออกจากร้านไป พนักงานก็ไม่ได้คิดอะไรครับ แล้วก็หายไปเลย เหลือคนในโต๊ะรวมเด็ก3คน เหมือนนั่งมองหาอะไรสักอย่าง น้องพนักงานเดินไปสอบถามได้ความว่า นอเจ้านายก็คือผู้หญิงคนที่เดินออกไป จนถาทไปถามมาถึงได้รู้ว่า3คนที่นั่งรอโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกมาว่าจะพาไปทำงานให้จ่ายค่ามัดจำก่อนเริ่มงาน3000 แล้วพามากินข้าวเลี้ยง ที่ร้านก็สงสารแต่ร้านก็เสียหาย เพราะพวกเค้าโดนหลอกเอาเดินไปหมดแล้ว อาหารก็เต็มโต๊ะไม่มีจ่าย ต้องโทรไปยืมญาติมาให้จ่าย ทางร้านก็คิดค่าอาหารเหมาจ่ายให้และห่ออาหารที่เหลือให้กลับไปทานครับ อันนี้กรณีที่ร้านผมครับไม่โทษน้องพนักงานครับ เข้าใจเพราะว่าเค้าคงกลัวว่าจะต้องจ่ายเงิน อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องทำให้คุณเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจได้”
“อย่างแรกคุณต้องยอมรับก่อนว่า จุดเริ่มต้นก็คือคุณไปเดินออกในทางที่ห้ามออก ไม่ว่าคุณจะอธิบายว่าคุณผิดพลาดเพราะมีเหตุผลอย่างไรก็ตาม มันก็คือคุณผิด (ถ้าคุณยอมรับแต่ต้น จะไม่มีคำอธิบายตามมาเลยครับ >.<“)
สิ่งที่คุณบอกว่าพนักงานควรถามนู่นนี่นั่น ถ้าคุณออกถูกทาง เขาก็จะได้ถามตรงนั้น เขาจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขาต้องทํา ปัญหาทั้งปวงทั้งหมดก็จะไม่เกิดครับ
สําหรับผม ไม่แปลกที่พนักงานจะมาถามแบบนี้ และไม่ใช่เรื่องที่พนักงานต้องมาขอโทษ ถ้าคุณปฏิบัติทุกสิ่งอย่างตามปกติตามที่ถูกที่ควรแล้วเขามาถาม อันนั้นค่อยรู้สึกขัดใจครับ ^.^"
คุณถามเหตุผล เขาก็ตอบชัดเจนสมเหตุสมผล แต่คำตอบของเขา คุณไม่ถูกใจเท่านั้นเอง โลกของคุณกับโลกของเขามันต่างกัน เขามาถาม สำหรับคุณคือความไม่สบายใจ แต่ถ้าเขาไม่ถาม สำหรับเขา มันคือการดำรงชีพ มันอาจหมายถึงความเสี่ยงที่เงินเดือนของเขาจะไม่พอกินพอใช้ในเดือนนี้ เรื่องขี้ปะติ๋วของคุณ แต่มันคือเรื่องใหญ่เรื่องปากท้องของเขาเลยทีเดียว เขาไม่ได้คิดซับซ้อนสารพัน Scenario หรอกครับ
ถึงคุณจะมองว่าไม่ได้งี่เง่าเกินไป แต่สําหรับผม เรื่องขี้ปะติ๋ว(ของคุณแต่เรื่องใหญ่ของเขา)ที่(คุณ)ไม่ปล่อยผ่านก็เรียกว่างี่เง่าและไม่แฟร์มากสำหรับพนักงานที่แค่พยายามปฏิบัติตามหน้าที่ครับ
ควรคิดถึงคนอื่นอีกนิด ^.^ วิธีคือ ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูครับ ถ้าพบว่าเป็นเรื่องสําคัญที่กระทบชีวิตคนอื่น แต่กระทบแค่อีโก้เล็กน้อยของเรา ปล่อยผ่านได้ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นครับ ^.^
ขออภัยถ้าความคิดเห็นขัดใจ”
“ถ้ามีคนออกไปโดยไม่จ่าย น้องๆพนักงานต้องรับผิดชอบจ่ายแทนนะคะ ก็ไม่แปลกที่น้องเขาจะเช็ค
ที่สำคัญ คือห้างน่ะหักเงินน้องแน่ๆ แต่น้องคนไหนจ่าย หรือโดนหักกันทุกคน
จ่ายคนเดียว ก็เดือดร้อน เพราะ 700 คือค่าแรงสองวันเลย
หรือถ้าโดนหารกันหลายคน คือน้องจะโดนเพื่อนด่า ด่ากันแรงๆด้วย
สงสารน้องเค้าเถอะค่ะ”
“ตอนไปเอารถกินเสร็จหรือยังล่ะครับถ้ากินเสร็จก็จ่ายตังค์แล้วก็แค่นี้แหละครับ แล้วให้แม่ลูกรอ จบครับ”
“ไม่ต้องคิดมากหรอก พนง.แค่ทำตามหน้าที่แหละ ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรืออะไร คงโฟกัสแค่หน้าที่ที่เค้ารับผิดชอบ”
“ถ้าเป็นเรา
คงเดินออกทางปกติที่ต้องชำระเงิน
จะมีพนักงานอยู่ก็แจ้งพนักงานไว้เขาก็อาจจะบอกวิธี การปฏิบัติตัว ว่าจะออกไปขยับรถแต่ยังไม่ได้กลับบ้าน ยังไม่ได้เช็คบิลนะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ
เราไปซีคอนทีไร หมด3,000++ทุกที ไม่ค่อยอยากไปเลย ของกินเยอะ🤣”
“แล้วทำไมไม่จ่าย ค่าอาหารก่อน ออกไปที่รถหรือฝากภรรยาจ่าย แล้วคุณก็รีบไปที่รถต่อละ
มันก็ต้องมีต่อมเอ๊ะ ใจเขาใจเราด้วย พนักงานก็ต้องถามตามหน้าที่นะ”
“เป็นกำลังใจให้น้องพนักงานนะครับ 🥹 อย่าท้อ”
“วันหลังจ่ายก่อนนะพ่อมหาเศรษฐี”
“ให้มองว่าใจเขาใจเรา
แล้วทุกอย่างจะเบาลง
จากเหตุผลที่คุณเล่ามาทั้งหมดมันคือเหตุการณ์ที่คุณรับรู้อยู่ฝ่ายเดียว
แต่ในมุมมองของพนักงาน
เขามองคุณในแบบลูกค้าที่มีพิรุธ
และทำตัวเหมือนคนที่จะหนีการจ่ายเงิน
อย่างที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
และสุดท้ายพวกเขาก็ต้องมารับภาระเอง
ดังนั้นอย่าไปถือสาค่ะ
ลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นพนักงานบ้าง
เราจะทำแบบเขาไหม”
“เข้าใจพนักงานค่ะ เห็นใจพนักงาน”
“ผิดเองแต่หน้าบางกลัวเสียศักดิ์ศรี”
“โทษทุกสิ่ง ยกเว้น 🤣”