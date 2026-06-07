วีระพันธ์ค้าน สปสช. แจกฮอร์โมนข้ามเพศบัตรทอง ชี้ไม่แจกก็ไม่ตาย งบจำกัดควรช่วยผู้ป่วยวิกฤตก่อน

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา ออกโรงตั้งคำถามถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” 8 รายการ ในสิทธิบัตรทอง ชี้ระบบสาธารณสุขกำลังเผชิญวิกฤตงบประมาณ โรงพยาบาลชุมชนยังขาดยาพื้นฐาน และผู้ป่วยมะเร็ง-ล้างไตยังรอคิวการรักษา วิจารณ์ยาฮอร์โมนข้ามเพศไม่ใช่ยารักษาโรคคุกคามชีวิต ขณะที่รองโฆษกรัฐบาล ยืนยันเดินหน้าดีเดย์กระจายยาไปยัง 50 หน่วยบริการ ไม่เกินวันที่ 10 มิ.ย. 2569 นี้ หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและดึงกลุ่ม Transgender เข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัย
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศ และดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมน การตรวจแล็บ ดูแล Transgender ให้สุขภาพดีแบบองค์รวม ระบุว่า "ยินดีกับ transgender ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ แต่ผมขอตั้งคำถามถึง สปสช. ในฐานะหมอและวุฒิสมาชิกครับ
รัฐประกาศเพิ่มยาฮอร์โมนข้ามเพศ 8 รายการเข้าสิทธิบัตรทอง คาดเริ่มกระจายยาได้ภายใน 3 วันนี้ (10 มิ.ย.) ใน 50 หน่วยบริการทั่วประเทศ
ผมเข้าใจในสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ และไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเหล่านั้นไม่ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
แต่ในฐานะแพทย์ที่เห็นระบบสาธารณสุขไทยจากข้างในมานาน ขอถามตรง ๆ ว่า…
ตอนนี้ สปสช. มีเงินพอไหม?
เรารวยขนาดนั้นเลยหรือครับ?
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติงบประมาณ
คลินิกชุมชนอบอุ่นหลายแห่งขาดทุน และยุติการให้บริการ
โรงพยาบาลชุมชนขาดยาพื้นฐาน
ผู้ป่วยมะเร็งบางรายยังเข้าไม่ถึงยาที่จำเป็น
ผู้ป่วยที่ต้องล้างไตยังรอคิวอยู่
สิทธิในการมีสุขภาพทีดีเป็นสิทธิ์ของทุกคน แต่เมื่องบประมาณมีจำกัด เราต้องพูดเรื่องลำดับความสำคัญอย่างตรงไปตรงมาครับ
การข้ามเพศเป็นเรื่องส่วนตัวที่เข้าใจได้
แต่ยาฮอร์โมนข้ามเพศไม่ใช่ยาที่รักษาโรคที่คุกคามชีวิต พูดให้เข้าใจง่ายที่สุด คือ
“ไม่ให้ฟรีก็ไม่ตาย”
คนอยากใช้ก็น่าจะซื้อใช้เองได้ ขณะที่เงินภาษีของคนทั้งประเทศนั้นมีไม่มากพอสำหรับทุกอย่าง
คำถามจึงไม่ใช่ว่า “ควรหรือไม่ควร” แต่คือ “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ประเทศเรารวยขนาดนั้นแล้วหรือ? และสุดท้ายใครได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้บ้าง?“
นโยบายสาธารณสุขที่ดี ต้องตอบได้ว่า สิ่งที่เลือกทำคุ้มค่ากว่าสิ่งที่ต้องสละไปจริงหรือเปล่า
หากท่านผู้กุมเงินอยู่ในมือ คือ สปสช. คิดได้แล้ว จะประกาศยกเลิก ก็คงไม่มีใครคิดตำหนิ แต่ตรงข้ามน่าจะได้รับคำสรรเสริญจากคนที่มีสติปัญญาทั้งประเทศนะครับ
ท่านผู้อ่านคิดเห็นอย่างไร?"
ก่อนหน้านี้ น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม เตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศ และดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมน การตรวจแล็บ ดูแล Transgender ให้สุขภาพดีแบบองค์รวม คาดเร็วสุดเริ่มกระจายยาได้ไม่เกิน 10 มิถุนายน 2569 ไปยังหน่วยบริการรวม 50 แห่ง
ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้ว ซึ่งยา “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” ทั้ง 8 รายการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิง ทั้งชนิดเม็ดและชนิดทา 2.กลุ่มยาฮอร์โมนเพศชาย ชนิดฉีด 3.กลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชาย ชนิดเม็ด และ 4.กลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลาง นอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้ว ยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำสุขภาพจิต การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป ระดับฮอร์โมน การทำงานของตับ การทำงานของไต และระบบเผาผลาญของร่างกาย เป็นต้น
สำหรับหน่วยบริการทั้งหมด ทั้งคลินิกเอกชนของภาคประชาสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ของกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่ง ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจากหน่วยงานราชการทึ่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การให้ยาฮอร์โมนมีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกายและจิตใจในภาพรวม จนอาจเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ ก่อนได้รับฮอร์โมนจะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างรอบด้าน และได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น