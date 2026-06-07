ปชป. จี้รัฐบาลแจงแหล่งเงินซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า แฉสลับขั้วจาก 40 บาทตลอดวัน เป็น 17-45 บาทต่อเที่ยว

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จิรวัฒน์ จังหวัด ตั้งคำถามถึง พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม กรณีแนวทางการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าและการทำตั๋วร่วม ชี้คำให้สัมภาษณ์ล่าสุดสวนทางกับนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย จากเดิมที่เคยประกาศ "รถไฟฟ้า 40 บาทตลอดวันโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ" กลับกลายเป็นระบบค่าโดยสาร 17–45 บาทต่อเที่ยว พร้อมวิจารณ์การปัดความรับผิดชอบเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณว่าอาจส่งผลกระทบระยะยาวและสร้างภาระให้แก่ประชาชน
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) นายจิรวัฒน์ จังหวัด รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งคำถามถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569 ถึงแนวทางการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าและการทำตั๋วร่วม ในหัวข้อ "ระวังค่าโง่...ซื้อคืนรถไฟฟ้า" สวนทางกับที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้
นายจิรวัฒน์ ระบุว่า "เราไม่มีคนรู้เรื่องกว่านี้มาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเหรอ? วันนี้ผมได้ฟัง รมต.คมนาคม ให้สัมภาษณ์กับรายการ เจาลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้วสงสัยเลยว่า เราไม่มีคนรู้เรื่องกว่านี้มาเป็นรัฐมนตรี แล้วเหรอ? ตอนหาเสียง บอกประชาชนว่า “รถไฟฟ้า 40 บาทตลอดวัน” ต่อมา บอกว่าจะซื้อคืนสัมปทาน เพื่อให้รัฐกลับมากำหนดค่าโดยสารเอง และยืนยันว่าจะทำได้ “โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ” แต่วันนี้ กลายเป็นค่าโดยสารใหม่ 17–45 บาทต่อเที่ยว ไม่ใช่ 40 บาทตลอดวันแบบที่เคยขายฝันไว้ พอถามเรื่องเงิน พอถามเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณ กลับบอกว่า หน้าที่ของกระทรวงคมนาคมคือ “เจรจา” ไม่ใช่หน้าที่คิดว่าเงินจะมาจากไหน
อะไรที่ประชาชนเชื่อได้บ้าง? คำถามคือ นี่คือการบริหารโครงสร้างพื้นฐานประเทศ หรือคือการโยนปัญหาไปเรื่อยๆ? กระทรวงคมนาคมไม่ได้ดูแลแค่ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน แต่กำลังดูแลงบประมาณ สัญญาสัมปทาน และทรัพย์สินของประเทศมูลค่าหลายล้านล้านบาท เรื่องใหญ่ระดับนี้ รัฐมนตรีต้องตอบได้มากกว่า “ผมมีหน้าที่เจรจา แต่แหล่งเงินไม่ใช่หน้าที่ผม” เพราะทุกบาทที่ผิดพลาด สุดท้ายไม่ใช่นักการเมืองที่จ่าย แต่คือ"ประชาชน"ทั้งประเทศที่ต้องรับภาระ!
ผมขอรัฐบาล ช่วยหารัฐมนตรีคมนาคมที่ "เข้าใจ" นโยบาย งบประมาณ สัญญา และผลกระทบระยะยาว มากกว่านี้ได้ไหมครับขอล่ะครับ เพื่อประเทศ ไม่อย่างนั้น ระบบขนส่งไทยพังกันหมดแน่!"