'นารากร' ชี้ปมรถไฟชนรถเมล์ สะท้อนระบบจราจรเหลวแหลก ตั้งคำถามถึง เครื่องแบบ-ฉี่ม่วง ของคนขับรถไฟ

“ต๊ะ นารากร” โพสต์ถึงเหตุรถไฟชนรถเมล์ ชี้ไม่ใช่แค่ความผิดของคนใดคนหนึ่ง แต่คือปัญหาระบบจัดการจราจรที่ล้มเหลว พร้อมตั้งข้อสังเกตคนขับรถไฟ และทิ้งท้ายประเด็นร้อนทั้งเรื่องเครื่องแบบและผลตรวจปัสสาวะฉี่ม่วง ที่ทำสังคมจับตาข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (17 พ.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ล่าสุด "ต๊ะ-นารากร ติยายน" ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิด แต่คือความล้มเหลวของระบบการจัดการ ต๊ะ นารากร ระบุว่า หลังจากที่ได้ติดตามดูคลิปเหตุการณ์จากหลายมุม รวมถึงอ่านความคิดเห็นของชาวเน็ต ตนมองว่าเหตุการณ์นี้คือ "โศกนาฏกรรมที่เกิดจากระบบการจัดการจราจรที่เละเทะ" ซึ่งปล่อยให้เละเทะมานานโดยไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาแก้ไข ปล่อยให้คนใช้รถใช้ถนนต้องเผชิญชะตากรรมและแรงกดดันแบบนี้มาหลายปี
นอกจากนี้ ต๊ะ นารากร ยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมหลังจากเห็นคลิปของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู หัวหมาก ที่เข้าไปช่วยพยุงคนขับรถไฟขนส่งสินค้าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บศีรษะกระแทก โดยระบุว่ารู้สึกแปลกใจในสิ่งทีเห็น "ที่ฉันแปลกใจคือ คนขับรถไฟขนส่งสินค้าเขาไม่ต้องแต่งเครื่องแบบพนักงานขับรถไฟหรือ? (เดาว่าบนรถไฟร้อนมาก ไม่มีแอร์ มีเครื่องยนต์ด้วย คนขับอาจถอดเครื่องแบบเพื่อคลายร้อน)"ในช่วงท้ายของโพสต์ ผู้ประกาศข่าวคนดังยังได้ทิ้งปมประเด็นสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี โดยระบุข้อความสั้น ๆ แต่ทรงพลังว่า ผลตรวจปัสสาวะ คนขับรถไฟ "ฉี่ม่วง"
พร้อมทิ้งท้ายว่าภาพประกอบดังกล่าวตนได้แคปมาจากคลิปของเพจ "แอดเบลนครบาล" ซึ่งประเด็นนี้กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมว่าข้อเท็จจริงของผลตรวจเป็นอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงอย่างไรต่อไป