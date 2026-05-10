ส.ส.พรรคส้มทวงถามขลิบจู๋ ใช้สิทธิบัตรทองได้ฟรี หวังลดความเสี่ยงเกิดโรค

ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เตรียมตั้งกระทู้ถาม รมว.สาธารณสุข พฤหัสบดีนี้ (14 พ.ค.) ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมการขลิบปลายอวัยวะเพศชาย สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฟรี หวังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลังพบยังคงมีค่าใช้จ่ายสูง
วันนี้ (10 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ (14 พ.ค.) มีกระทู้ถามแยกเฉพาะที่น่าสนใจ คือ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน จะตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมการขลิบปลายอวัยวะเพศชายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ถึงนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข โดยขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม
นายธีรัจชัย ระบุว่า การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย (Circumcision) เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเพศชาย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การป้องกันการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ลดโอกาสในการเกิดมะเร็งอวัยวะเพศ ลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงลดโอกาสในการติดโรคเอดส์ (HIV)
ด้วยการขลิบปลายอวัยวะเพศชายยังเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลและยังสามารถลดภาระ ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในระยะยาวได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ทางอ้อมต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพในระดับครอบครัว และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาว
นอกจากนั้น การขลิบปลายอวัยวะเพศชายยังสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าการขลิบเป็นการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีของร่างกายด้วย แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังคงมีค่าใช้จ่าย ซึ่งบางสถานบริการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่สามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ได้อีกด้วย
เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะทำได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เอกชน และสภากาชาดไทย และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มได้เท่านั้น จึงทำให้ประชาชนเพศชายที่มีความประสงค์จะขลิบปลายอวัยวะเพศ และประชาชนที่มีความประสงค์จะให้มีการขลิบปลายอวัยวะเพศชายของบุตรหลาน ได้รับความเดือดร้อนจากการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เคยรับที่จะไปดำเนินการแล้วจากการตอบกระทู้ถามในครั้งที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการป้องกันโรคและเป็นแนวทางที่ตรงกับการจัดการบริการสาธารณสุข แต่ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไร จึงขอเรียนถามว่า
1. ตามที่รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ ที่มีความประสงค์จะขลิบปลายอวัยวะเพศ หรือประสงค์จะให้ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชายในพื้นที่ได้นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด รัฐบาลจะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด
2. ตามที่รัฐบาลได้รับที่จะไปดำเนินการส่งเสริมให้การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 3 วรรคหก ข้อ 1 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ได้นั้น ปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. รัฐบาลมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายตามวิถีชาวมุสลิม โดยหมอมุสลิมที่มีอยู่ในชุมชนได้รับการรับรองให้เป็นแพทย์ทางเลือกและรับรองให้สามารถใช้สิทธิหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติควบคู่ไปกับการรับบริการในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด