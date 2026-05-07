งานเทคโนโลยีไต้หวันรุ่ง ! การค้าไต้หวัน-ไทย ไตรมาส 1/2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่

MGR Online: ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไต้หวัน–ไทยก้าวสู่ “ช่วงเวลาแห่งการเติบโต" มูลค่าการค้าระหว่างไต้หวัน–ไทยในไตรมาส 1 ปี 2569 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เดินหน้า “แพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยี ไต้หวัน–ไทย” สนับสนุนการขยายการลงทุนภาคธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย
ไต้หวันไม่เพียงมุ่งเน้นการลงทุน แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการ “แพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยี ไต้หวัน–ไทย” (Taiwan-Thailand Tech Talent Service Platform) โดยในปีนี้ได้ร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และชลบุรี เข้าถึงกลุ่มนักศึกษากว่า 3,000 คน
นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรนานาชาติไต้หวัน ประจำประเทศไทย” ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งขยายโครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่มีศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันไปยังจังหวัดอื่น ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจากไต้หวัน และก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมในอนาคต
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ได้ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ (PCB) กับนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิ่มโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับการจ้างงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
ความร่วมมือที่เกื้อกูลกัน ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันในต่างประเทศ ข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทย ระบุว่า ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4 และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ 6 ของไทย โดยในปี 2568 มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทยจำนวน 131 โครงการ มูลค่ารวม 27,350 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ (PCB)
ด้านการศึกษา ในปี 2568 มีนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่ไต้หวันกว่า 2,000 คน เพิ่มขึ้น 5% จากปี2567 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงคุณภาพของระบบการศึกษาของไต้หวันและโอกาสด้านการฝึกงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทย
นายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไต้หวัน-ไทยได้พัฒนาจากภาคการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ AI และSmart technology โดยไต้หวันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการค้าและการลงทุนในประเทศไทย แต่ยังให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาบุคลากรในประเทศ” ให้กับประเทศไทย ผ่าน “แพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยี ไต้หวัน-ไทย” ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจร
ทั้งนี้ ไต้หวันมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Team Taiwan” เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ในด้านการลงทุน บุคลากร และอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล: tw.th.talent@gmail.com
โทรศัพท์: 02-119-3555 ต่อ386