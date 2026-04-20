Tinder ส่ง School of Swipe 2.0 คู่มือการเดทสำหรับคน Gen Z เดทอย่างรู้ทัน ปลอดภัย และมั่นใจมากขึ้น ตั้งแต่แชทแรกไปสู่การสานต่อคอนเนคชั่น

คน Gen Z ในฐานะผู้กำหนดทิศทางใหม่ของการเดทปี 2569 ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วบนโลกดิจิทัล และเต็มไปด้วยรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การตั้งขอบเขต และความยินยอม (consent) Tinder จึงได้ปรับโฉม School of Swipe เวอร์ชันภาษาไทย พร้อมดีไซน์ใหม่และคอนเทนต์ที่อัพเดทช่วยให้คนรุ่นใหม่พร้อมออกเดทได้อย่างมั่นใจทั้งบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง
แพลทฟอร์มภาษาไทยในรูปแบบ “เดทติ้งเพลย์บุ๊ค” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย 5 หลักสูตร
ตั้งแต่ แอพอะคาเดมี่ วิธีการออกเดท 101 และหลักสูตรความปลอดภัย พร้อมอัพเดท 2 หลักสูตรใหม่อย่าง ความยินยอม และการออกเดทตามโหราศาสตร์ ที่จะช่วยรองรับทุกโมเมนต์ของเส้นทางการออกเดท ตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ เริ่มต้นที่จะทักแชทใครสักคน แพลนนัดเจอกันครั้งแรก ไปจนถึงการสังเกตสัญญาณชวนเอ๊ะ (red flags) สัญญาณปลอดภัย (green flags)
การสื่อสารขอบเขตของตัวเองและเช็กเคมีที่เข้ากัน
นอกจากนี้ ยังมีเหล่าครีเอเตอร์ Gen Z มาร่วมถ่ายทอดมิติใหม่ของการออกเดทรับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
ทั้งจูเนียร์ (@_niorniorniorr) ซิม (@zimbimmass1) แพร (@pearriepai) พร้อมด้วย มาสเตอร์อลิซ กูรูด้านโหราศาสตร์
และไทยคอนเซนท์
School of Swipe โฉมใหม่นี้สะท้อนบทบาทของ Tinder ที่ไม่ใช่เพียงพื้นที่พบปะกับคนใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็น
ผู้ร่วมทางระยะยาวและอยู่เคียงข้างในการก้าวผ่านความรักและความสัมพันธ์ให้คนยุคใหม่ ตั้งแต่การส่งข้อความแรกไปจนถึง
การพบกันในชีวิตจริงทุกช่วงโมเมนต์
เคิร์สตี้ ดันน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารในประเทศไทยของ Tinder เปิดเผยว่า “Gen Z ไทยกำลังกำหนดมุมมองใหม่ ๆ ในการออกเดท ด้วยการสื่อสารเจตนาอย่างชัดเจน ไปจนถึงใส่ใจด้านความเคารพและขอบเขตซึ่งกันและกัน School of Swipe จึงปรับโฉมใหม่โดยคำนึงถึงประสบการณ์การออกเดทที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน เข้าถึงง่าย และนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้คนยุคใหม่มั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์ และสนุกไปกับการออกเดทในทุกจังหวะ”
สไตล์การออกเดทที่ Gen Z กำลังมองหาในปี 2569
การพูดคุยเรื่องความยินยอม ขอบเขต และความโอเคของกันและกัน ไม่ได้อยู่ลิสท์ท้าย ๆ อีกต่อไป และได้กลายเป็นหัวใจหลักของความคาดหวังในการเดทยุคนี้ อินไซต์จาก Tinder ระบุว่า คนโสดรุ่นใหม่ในไทยให้ความสำคัญกับการสื่อสารชัดเจนตรงไปตรงมาตั้งแต่ข้อความแรก และค่านิยมร่วมกันคือกุญแจสำคัญ โดย 37% ของคนโสดมองว่าการแชร์ค่านิยมร่วมกันเป็นปัจจัยหลักในการออกเดท¹ รวมถึงความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องออกไปพบปะผู้คนใหม่ ๆ หลายคนเริ่มต้น
จากการเชื่อมต่อกันทางโลกออนไลน์ ก่อนนัดเจอกันแบบสบาย ๆ ไม่กดดัน เน้นเอนเนอร์จี้ดี ๆ จากผลสำรวจของ Tinder ระบุว่า มีการกล่าวถึง “good vibes only” และ “positive energy” บนโปรไฟล์ของ Gen Z ไทยเพิ่มมากขึ้น²
School of Swipe Thailand 2.0 เวอร์ชันใหม่ พร้อมให้คุณเข้าไปเรียนรู้ และอัพสกิลการออกเดทอย่างมั่นใจได้ที่: https://th.schoolofswipe.com
ข้อมูลอ้างอิง
1 จากการสำรวจคนอายุ 18-25 ปี จำนวน 4,000 คนที่กำลังออกเดทในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย ระหว่าง ต.ค. 2568 - พ.ย.2568 จัดทำโดย Opinium สำหรับ Tinder (“2025 International Opinium Survey”)
2 ข้อมูลจาก Tinder ประเทศไทยจากหน้าประวัติส่วนตัว คำอธิบายตัวตน และความสนใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 1 ต.ค. 2567
วิธีเข้าไปอัพสกิลกับเดท School of Swipe
สเต็ปที่ 1: เปิดเบราว์เซอร์ แล้วเข้าไปที่ https://th.schoolofswipe.com แนะนำให้เปิดผ่านมือถือเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
สเต็ปที่ 2: ปัดหน้าจอเพื่อดูทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ แอพอะคาเดมี่, วิธีการออกเดท 101, หลักสูตรความปลอดภัย, ความยินยอม และ ออกเดทตามโหราศาสตร์
สเต็ปที่ 3: แต่ละบทเรียนประกอบไปด้วยคลาสย่อยที่หลากหลาย พร้อมวิดีโอและภาพประกอบให้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
สเต็ปที่ 4: แชร์ลิงก์ให้เพื่อน แล้วมาสนุกกับการเดทไปพร้อม ๆ กัน
School of Swipe มีอะไรน่าสนใจบ้าง
• แอพอะคาเดมี่ – เคล็ดลับดี ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสร้างโปรไฟล์ เริ่มทักแชทอย่างสนุก ไม่มีสะดุดและการใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Tinder เพื่อเผยความต้องการอย่างชัดเจนและเชื่อมต่อกับคนใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
• วิธีการออกเดท 101 – ทริคเล็ก ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนจากการ Match ให้ได้เจอจริงแบบตัวต่อตัว ตั้งแต่การแพลนเดทแรก
เช็กสัญญาณของอีกฝ่าย และสร้างเคมีระหว่างกัน ไปจนถึงการสื่อสารด้วยความเข้าใจเมื่อความสัมพันธ์เริ่มจริงจัง
• หลักสูตรความปลอดภัย – ทริคออกเดทอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่การสังเกตสัญญาณชวนเอ๊ะ สัญญาณปลอดภัย รู้ทันมุกหลอกให้รัก เช็กพฤติกรรมที่น่าสงสัยของอีกฝ่าย ไปจนถึงการออกไปพบปะผู้คนใหม่ ๆ อย่างมีสติและรอบคอบ โดยไม่หลงลืมขอบเขตของตัวเอง
• ความยินยอม – เนื้อหาที่ร่วมกับไทยคอนเซนท์ ชวนทำความเข้าใจเรื่อง “ความยินยอม” ในโลกของการเดทใหม่
ตั้งแต่การสื่อสารขอบเขตของตัวเองอย่างมั่นใจ เคารพขอบเขตของกันและกัน ไปจนถึงการอ่านสัญญาณเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือออกมาพบปะกันในชีวิตจริง
• ออกเดทตามโหราศาสตร์ – ไขความลับฉบับมูเตลูและอินไซต์ด้านพฤติกรรม ที่กำหนดทิศทางการออกเดทของ
Gen Z ไทย ตั้งแต่การเช็กเคมีที่เข้ากันและความรู้สึกที่คลิกกัน ไปจนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน