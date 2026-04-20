SACIT เชิดชูเกียรติสุดยอดครูศิลป์แห่งปี 2569 เผยโฉม 5 “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ผู้ชุบชีวิตผ้าไทยระดับตำนานและงานประณีตศิลป์ชั้นสูง เตรียมผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากล

วันนี้ 20 เม.ย. 2569 – สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT (สศท.) จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2569” ณ บ้านปาร์คนายเลิศ เพื่อยกย่องบุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทย รวม 22 ท่าน นำโดย 5 ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้สืบทอดงานผ้าไทยและประณีตศิลป์ระดับ Masterpieces ที่หาชมได้ยากยิ่ง พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ดันงานฝีมือไทยก้าวสู่สากล
ดร.เสรี นนทสูติ ประธานสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “งานศิลปหัตถกรรมไทยคือรากแก้วของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของความเป็นไทย การเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทรงคุณค่าในปีนี้ได้คัดสรรอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สุดยอดผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2569 แบ่งเป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน 5 ท่าน, ครูช่างศิลปหัตถกรรม 10 ท่าน และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 7 ท่าน เพื่อให้ทุกท่านเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการส่งต่อมรดกภูมิปัญญาที่ไม่มีวันตาย และเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานหัตถศิลป์ไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างยั่งยืน”
ไฮไลต์สำคัญ: 5 ปรมาจารย์ผู้ชุบชีวิตหัตถศิลป์ระดับตำนาน
ในปีนี้ SACIT ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับงานผ้าไทยที่สะท้อนความประณีต เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและรักษางานผ้าไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย สร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งงานประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาผู้สืบทอดได้ยากในปัจจุบัน ได้แก่:
1.นางเหรียญ ผลงาม (ผ้าจกไทยวน): ปรมาจารย์ผู้รักษาลวดลาย "ผ้าจกไทยวน" ที่มีความละเอียดอ่อนในทุกฝีเข็ม สะท้อนอัตลักษณ์ที่สั่งสมมานับร้อยปี
2.นางสมใจ คงชัยภูมิ (ผ้าไหมมัดหมี่): ผู้สร้างสรรค์ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผสานเทคนิคการย้อมและการทอเข้ากับจินตนาการ จนเกิดเป็นลายผ้าที่มีมิติและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์
3.นางประจวบ จันทร์นวล (ผ้าไหม): ผู้เชี่ยวชาญการทอผ้าไหมด้วยเทคนิคโบราณที่เน้นความนุ่มนวลและเงางามของเส้นใยไหมธรรมชาติ
4.นางสาวตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ (หัวโขน): ศิลปินผู้สืบสานงานจิตรกรรมและประติมากรรมชั้นสูงในการสร้างสรรค์หัวโขนที่งดงามและถูกต้องตามหลักราชสำนัก
5.นางอุไร แตงเอี่ยม (เครื่องเบญจรงค์): ผู้รักษาวิธีการเขียนลายเบญจรงค์ที่ใช้ความประณีตของฝีแปรงและน้ำทอง มอบความอลังการในแบบงานศิลป์ชั้นสูง
ผศ.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ ไม่ได้เพียงแค่มอบโล่เชิดชูเกียรติ แต่ยังรวมผลงานระดับ Masterpieces ของครูทุกท่านมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นงานศิลปหัตถกรรมไทยชั้นสูง ที่มีความละเอียด ประณีต สามารถใช้ได้จริง และเสริมสร้างเสน่ห์และความหรูหราให้กับเจ้าของและผู้สวมใส่ ปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมไทยมีความต้องการสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล โดย SACIT จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนำพาผลงานเหล่านี้เข้าสู่สายตาชาวโลกและไลฟ์สไตล์ระดับ world class”
ภายในงานยังมีการฉายวิดีทัศน์สรุปเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าและการสัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานหัตถกรรมไทยในยุคดิจิทัล เพื่อให้งานศิลป์เหล่านี้เข้าถึงหัวใจของคนรุ่นใหม่และคนทั่วโลก
ทั้งนี้ SACIT เตรียมจัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 17” สานภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืน เวทีที่รวบรวมสุดยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยจากบรมครูทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2569 นี้ ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ