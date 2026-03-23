NIA เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมหลักสูตร “SME to IBE Playground for Green” “สร้าง-พัฒนา-ใช้” นวัตกรรม พลิกธุรกิจ SMEs ไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในยุคที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนไป SMEs ต้องปรับตัวจากธุรกิจแบบเดิมสู่ 'ธุรกิจฐานนวัตกรรม' (IBE) เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี แต่ปัญหาคือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือที่จะมาช่วยประเมินศักยภาพและวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าร่วมหลักสูตร “SME to IBE Playground for Green” ภายใต้แนวคิด “สร้าง-พัฒนา-ใช้” นวัตกรรม เพื่อพลิกโฉมธุรกิจแบบดั้งเดิมสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise: IBE) ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สำรวจศักยภาพธุรกิจและทดลองแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์นวัตกรรมและความยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง (Action-based Learning) ตามแนวคิด “สร้าง-พัฒนา-ใช้” อย่างเป็นระบบ นอกจากความรู้แล้ว หลักสูตรนี้ยังมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจจริง ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร โดยผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก NIA Academy และที่สำคัญคือ เข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1)ระยะที่ 1 Play to Learn (วันที่ 28 – 29 เมษายน 2569 | รูปแบบออนไลน์)
เปิดมุมมองแนวคิดธุรกิจฐานนวัตกรรม แนะนำการใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพธุรกิจ IBE Playbook เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มต้นสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นระบบ สำหรับผู้เข้าร่วม 500 ราย
2)ระยะที่ 2 Play to Plan (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2569)
การพัฒนาแผนธุรกิจ (Playbook Proposal) โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้มข้นจำนวน 60 ราย เพื่อเข้าสู่การพัฒนาเชิงลึก
3)ระยะที่ 3 Play to Grow (วันที่ 16 – 18 และ 23 มิถุนายน 2569 I รูปแบบ Onsite)
กิจกรรม Workshop เชิงลึก, การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching), และการนำเสนอผลงาน “Playbook in Action” พร้อมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการตัวจริง
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/YjNbStpVMcv8GWRa9 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2569 เปิดให้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย