หัวเว่ย เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ U6GHz ปลดล็อกศักยภาพ 5G-A และปูทางสู่ยุค 6G

หัวเว่ย เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอ U6GHz แบบครบวงจรที่งาน MWC Barcelona 2026 เพื่อปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยี 5G-Advanced (5G-A) และรองรับการพัฒนาเครือข่ายสู่ 6G อย่างราบรื่น โดยโซลูชันดังกล่าว ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการด้านความจุเครือข่ายขนาดใหญ่ ความหน่วงต่ำ และประสบการณ์ผู้ใช้ระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของยุค Mobile AI
AI กำลังก้าวขึ้นเป็นกลไกหลักของโลกอัจฉริยะ โดยข้อมูลจาก International Data Corporation (IDC) ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด จำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกต่อเดือนทะลุ 1 พันล้านราย สมาร์ทโฟนที่รองรับ AI มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของการจัดส่งเครื่องใหม่ ขณะที่อุปกรณ์เกิดใหม่ เช่น แว่นตา AI มีอัตราการเติบโตมากกว่า 50% ต่อปี และการใช้โทเค็น AI ก็เพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าเช่นกัน
การเติบโตดังกล่าวสร้างโอกาสสำคัญให้กับอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความต้องการด้านเครือข่ายในหลายมิติ ตัวอย่างเช่น การโต้ตอบแบบมัลติโหมดของ AI ทำให้ความต้องการทราฟฟิกอัปลิงก์เพิ่มขึ้นถึง 3–5 เท่า ขณะที่การตัดสินใจแบบเรียลไทม์ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีความหน่วงต่ำและรับประกันประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเอเจนต์ AI ที่ทำงานได้ทุกที่ซึ่งต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายวงกว้างที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
ปัจจุบัน เครือข่าย 5G-A กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์หลักของผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก และเป็นพื้นฐานสำคัญของนวัตกรรมบริการในอนาคต โดยย่านความถี่ U6GHz ซึ่งมีแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่ได้ดี กำลังกลายเป็นย่านความถี่สำคัญสำหรับการพัฒนาและใช้งาน 5G-A เชิงพาณิชย์ ภายหลังการประชุม World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) ได้กำหนดย่าน U6GHz เป็นหนึ่งในย่านความถี่สำคัญสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ ขณะที่หลายประเทศ เช่น จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบราซิล รวมถึงหลายประเทศในยุโรป กำลังเร่งดำเนินการด้านการจัดสรรและทดสอบคลื่นความถี่ดังกล่าว ด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์ คาดว่าอุปกรณ์ CPE และสมาร์ทโฟนรุ่นหลัก จะพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี 2569 ซึ่งจะช่วยเปิดทางสู่การใช้งาน U6GHz ในวงกว้าง
พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ U6GHz ของหัวเว่ยครอบคลุมทั้งสถานีฐานแบบมาโคร ไมโครไซต์ และอุปกรณ์ไมโครเวฟ เพื่อใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ของย่าน U6GHz อย่างเต็มที่ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการหลักของแอปพลิเคชัน Mobile AI ได้แก่ ความจุสูง ความหน่วงต่ำ และประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า
สำหรับการครอบคลุมพื้นที่และความจุเครือข่ายภายนอกอาคาร หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ AAU หลายรุ่น โดย U6GHz 256 TRX AAU ใช้การออกแบบเสาอากาศขนาดใหญ่พิเศษ (ELAA) ร่วมกับอัลกอริทึมบีมฟอร์มมิ่งอัจฉริยะแบบดิจิทัล-อนาล็อก ทำให้สามารถให้การครอบคลุมพื้นที่ได้ใกล้เคียงกับย่าน C-band
ด้วยอัลกอริทึม Hyper-Resolution MU-MIMO และแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ถึง 400 MHz ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรองรับความจุเครือข่ายดาวน์ลิงก์ได้สูงถึง 100 Gbps และอัปลิงก์มากกว่า 10 Gbps พร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานระดับ 10 Gbps ในดาวน์ลิงก์ และ 1 Gbps ในอัปลิงก์ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน AI จำนวนมาก
หัวเว่ยยังมีแผนเปิดตัว U6GHz AAU ที่รองรับการผสมผสานช่องสัญญาณและรูปแบบเสาอากาศอย่างยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถขยายเครือข่าย 5G-A บนย่าน U6GHz ได้ในวงกว้าง สำหรับการใช้งานภายในอาคาร หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ U6GHz Small Cell ที่รองรับแบนด์วิดท์ 400 MHz และสามารถทำงานร่วมกับย่านความถี่ sub-6 GHz ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถมอบประสบการณ์ AI ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ในด้านโครงข่ายส่งสัญญาณ หัวเว่ยยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟรุ่นใหม่ที่รองรับความต้องการการส่งข้อมูลแบนด์วิดท์สูงของสถานีฐาน U6GHz โดยใช้เทคโนโลยี Full-Duplex ซึ่งช่วยเพิ่มแบนด์วิดท์และความจุของเครือข่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ รองรับทราฟฟิกระดับสูงของ 5G-A และวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาไปสู่ 6G
ขณะที่การใช้งาน AI กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ย่านความถี่ U6GHz จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการรองรับความต้องการในปัจจุบันและเปิดประตูสู่อนาคต พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ U6GHz ของหัวเว่ยพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์แล้ว โดยไม่เพียงช่วยแก้ไขความท้าทายด้านความจุของเครือข่าย 5G-A แต่ยังรองรับการพัฒนาไปสู่ 6G ได้อย่างราบรื่น โซลูชันดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย พร้อมวางรากฐานการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งสำหรับโลกอัจฉริยะในอนาคต