พยาบาลเฮ! สภาการพยาบาล สั่งเลื่อนเกณฑ์ทำงานใหม่ หลังเจอกระแสค้านหนัก-หวั่นกระทบคุณภาพรักษา

สภาการพยาบาลสั่งชะลอ ประกาศ “ชั่วโมงการทำงานเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกให้รอบด้าน หลังเกิดกรณีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คัดค้านการจัดเวร 12 ชม. อย่างหนัก ระบุส่งผลเสียต่อการพักผ่อนและการรักษาพยาบาล
จากกรณีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รวมตัวประท้วงคัดค้านนโยบายการจัดเวรแบบ 12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานทำให้เหนื่อยล้าสะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการรักษาผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้จริง
ต่อมา ปลัด สธ.แจงปมพยาบาลเชียงรายฯ ประท้วงเวร 12 ชั่วโมง ยันเป็นเพียงทางเลือก ไม่มีการบังคับสั่งการ ชี้สาเหตุเกิดจากหัวหน้างานสื่อสารคลาดเคลื่อนจนเกิดความเข้าใจผิด
ล่าสุด วันนี้ (18 มี.ค.) สภาการพยาบาล ออกประกาศเรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม3
ตามที่ สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ออกประกาศ เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 3 ตอนพิเศษ 61 ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังดับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 11 วาระ พ.ศ. 2569 - 573 ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ให้เลื่อนวันบังคับใช้ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569 ออกไปก่อน เพื่อให้คณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 1 ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการจัดทำประกาศ เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยฉบับใหม่ต่อไป