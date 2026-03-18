'ดี้ นิติพงษ์' สะกิดประธานสภาฯ ใหม่ แนะ 'ตั้งหลักให้ดี-งดให้สัมภาษณ์' ย้ำต้องสำรวมและเป็นกลาง

"ดี้ นิติพงษ์" นักแต่งเพลงชื่อดัง ออกโรงสะกิดประธานสภาฯ คนใหม่ ย้อนตำนานประโยค "ยุ่งตายห่า" เตือนสติการวางตัวเป็นกลาง เปรียบเหมือน "พระบวชใหม่" ต้องสำรวม ชี้ประมุขนิติบัญญัติพูดมากมีสิทธิ์พลาดง่าย แนะถ้าไม่จำเป็นงดให้สัมภาษณ์จะดีกว่า
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ ถ่ายทอดข้อสังเกตและคำแนะนำถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ ให้ประธานสภาฯ "ตั้งหลักให้ดี" และหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ประมาณ ปี 2518 ฉันจำได้ว่า ตอนนั้น คุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (หรือสื่อชอบเรียกว่า โค้วตงหมง) เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร….มีประโยคอมตะ ประโยคหนึ่ง ที่ท่านหลุดปากอุทานออกมาบนบัลลังก์ ในขณะที่ สส.กำลังเถียงกันวุ่นวายในสภา..แบบเอาไม่อยู่….
“ยุ่งตายห่า…”
ซึ่งก็เรียกเสียงเฮฮาจากบรรดาคนในสภา และนอกสภา เป็นที่จำกันได้ยาวนานจนบัดนี้สำหรับคนในรุ่นนั้น…
งานนั้น ถือว่า ประธานสภาฯ “หลุดสำรวม” ไปนิดนึงแบบน่าเอ็นดู และไม่ได้เป็นคำพูดที่หมายถึงใคร หรือมีความเห็นเข้าข้างฝ่ายไหน คือ มันยุ่งตายห่าจริงๆ พวกมึงทั้งหมดนั่นแหละ….ฮ่าๆๆ
เห็นบทสัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานซืน คุณโสภณ ซารัมย์ ให้สัมภาษณ์คำถามเกี่ยวกับ ที่คุณหมอวรงค์แหกวาระทะลุกลางปล้องกลางสภา แต่ก็ทะลุหัวใจคนทั้งบ้านทั้งเมือง เกี่ยวกับอภิสิทธิ์ทั้งปวงของ สส.ทั้งหลาย..
แล้วคุณโสภณ ซึ่งในขณะนั้น ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาฯแล้ว….แต่ออกมาตามสัมภาษณ์นักข่าวด้วยสัญชาตญาณการเมืองแบบสบายๆ
แล้ว…..“ลืมสำรวม”….ไปมีความเห็นเข้า ในเชิงแกมไม่เห็นด้วยกับสมาชิกหนึ่งคน…แถมยังมีคำว่า “ตลก” ให้สื่อเอาไปใช้เล่นต่อได้….
ในนาทีนั้น คุณโสภณคงยังไม่ทันปรับตัวว่า เหมือนพระบวชใหม่ห่มผ้าเหลืองแล้ว จะมีความเห็นอะไรนั้นไม่เหมาะควร และต้องไม่ชิลหรือเฮฮาอย่างตอนก่อนหน้า…
เดือดร้อนต้องมาแก้ข่าววันนี้….ซึ่งก็อาจช่วยให้กระแสทัวร์ลงเบาลงได้นิดหน่อย…ว่า ที่ว่าตลก หมายถึง การที่หมอวรงค์ ลุกขึ้นมาแหกวาระ นั้น ตลก…ไม่ได้หมายถึง ตัวเนื้อหา ซึ่งควรจะไปให้สมาชิกพิจารณาในสภาพูดคุยกัน …
ที่ฉันเขียนมาทั้งหมด….ก็แค่อยากจะบอกว่า ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นประมุขของสามฝ่าย….คือ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ…..มีฝ่ายแรกคือ นายกฯ เท่านั้น ที่ควรพูดมากๆ และจะมีความเห็นส่วนตัวหรือตอบโต้ต่อข่าวต่าง ๆ ….
แต่ประธานรัฐสภา กับประธานศาลฎีกา … มักจะไม่พูดมาก เพราะต้องวางตัวเป็นกลาง พูดมากผิดมาก…..ในกรณีประธานศาลฎีกานั้น…ท่านไม่เคย “หลุดสำรวม” มาทุกสมัย
ประธานรัฐสภาคนใหม่…. ตั้งหลักดี ๆ นะครับ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้สัมภาษณ์เลย มีโอกาสพลาดแบบนี้ได้ง่ายๆ…
สะกิดกันด้วยรักนะจ๊ะ จาก คนแต่งเพลงพรรคภูมิใจไทย เลือกภูมิใจไทยสองใบ“