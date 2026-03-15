น้ำมันผันผวนกระทบรถทัวร์ นครชัยทัวร์-เพชรประเสริฐ แจ้งอาจแวะเติมน้ำมันบางเที่ยว

สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงผันผวนกระทบผู้ประกอบการรถทัวร์ นครชัยทัวร์ และเพชรประเสริฐ ประกาศ รถโดยสารบางเที่ยวจำเป็นต้องแวะเติมน้ำมันระหว่างทาง อาจทำให้เวลาเดินทางล่าช้าเล็กน้อย
วันนี้ (15 มี.ค.) บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด และบริษัท นครชัย 21 จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ว่า ช่วงนี้ สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีความผันผวน รถโดยสารบางเที่ยว หรือบางคัน อาจจำเป็นต้องแวะเติมน้ำมันระหว่างทาง จึงอาจทำให้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางช่วง บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความเข้าใจจากผู้โดยสารทุกท่าน พร้อมขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และช่วยกันผ่านช่วงสถานการณ์พลังงานนี้ไปด้วยกัน
ด้าน บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารต่างจังหวัด หมวด 3 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ว่า เนื่องจากขณะนี้มีการจำกัดปริมาณน้ำมันดีเซลในบางพื้นที่ รถโดยสารบางเที่ยวอาจจำเป็นต้องแวะเติมน้ำมันระหว่างทาง จึงอาจทำให้เวลาเดินทางล่าช้าเล็กน้อย บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจ