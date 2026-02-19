เพจดังแฉหมอ! เบื้องหน้าต้านวัคซีน-เชียร์ฟ้าทะลายโจร เบื้องหลังฉีดครบ ป่วยโควิดใช้ยาราคาแพง

ประเด็นร้อนในโลกโซเชียล! เพจดังออกมาแฉพฤติกรรม "ย้อนแย้ง" ของแพทย์บางกลุ่มที่ออกตัวต้านวัคซีนและหนุนสมุนไพร แต่เบื้องหลังกลับเลือกใช้การแพทย์สมัยใหม่แบบจัดเต็ม ชี้ข้อมูลปัจจุบัน "ฟ้าทะลายโจร" สู้โควิดไม่ได้ ผลวิจัยระบุชัดประสิทธิภาพเท่า "ยาหลอก"
วันนี้ (19 ก.พ.) เพจ “Remrin” ได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กรณีมีบุคคลชื่นชมแพทย์บางรายที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นหลัก โดยระบุข้อมูลที่น่าตกใจว่าแพทย์คนดังกล่าวกลับเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และเมื่อติดเชื้อโควิด กลับไม่ใช้สูตรสมุนไพรที่ตนเองแนะนำชาวบ้าน แต่ไปขอรับการรักษาด้วยยา Remdesivir (ยาต้านไวรัสประสิทธิภาพสูงในขณะนั้น) แทน โดยเป็นการตอกย้ำว่าเวลาเกิดกับตัวเองกลับเลือกทำตามมาตรฐานการแพทย์สมัยใหม่ แต่แนะนำชาวบ้านไปอีกทาง
ทั้งนี้ มีรายงานอัปเดตงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ไม่ช่วยรักษาโควิด นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกข้อมูลจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเตือนสติผู้บริโภคว่า ปัจจุบันตำราแพทย์และงานวิจัยยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพเท่ายาหลอก และฟ้าทะลายโจรไม่ช่วยลดความรุนแรงของโรค หรือลดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ได้จริง (มีผลแค่ในระดับหลอดทดลองเท่านั้น) หากจะใช้เพื่อลดไข้ สามารถใช้ยาพาราเซตามอลแทนได้ ซึ่งปลอดภัยและตรงจุดกว่า โดยการรับประทานสมุนไพรในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้
อย่างไรก็ตาม ได้ทิ้งท้ายด้วยการตั้งข้อสังเกตเรื่องความยากในการผลิต "ยาต้านไวรัส" ซึ่งต้องใช้งบประมาณและงานวิจัยมหาศาลทั่วโลก แต่กลับมีคนเชื่อว่าสมุนไพรที่หาได้ทั่วไปจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่ซับซ้อนได้อย่างปาฏิหาริย์ พร้อมย้ำเตือนว่าการฉีดวัคซีนมาตลอด 5 ปี คือเครื่องพิสูจน์ที่เห็นผลชัดเจนในการลดอัตราการเสียชีวิตที่เคยวิกฤตในช่วงก่อนหน้านี้