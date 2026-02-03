ปตท.แจงเหตุคนร้ายก่อเหตุในสถานี ย้ำมาตรการความปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่เต็มที่

สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำสถานีบริการเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2569 ระบุตรวจสอบแล้วเป็นเหตุเฉพาะบุคคล ยืนยันระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วน และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (3 ก.พ.) จากกรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญภายในสถานีบริการน้ำมันของ PTT Station หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเวลาประมาณ 12.35 น. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายภายในห้องน้ำของสถานีบริการ ล่าสุด ปตท.ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
โดยระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก และไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถานีบริการ พร้อมยืนยันว่าสถานีแห่งนี้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน ทั้งระบบไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดสำคัญภายใน และภายนอกพื้นที่
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บริหารสถานีและพนักงานได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ทั้งการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน
ปตท.ยังได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมย้ำว่าจะยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งนี้ ปตท.ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และยึดหลักข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน