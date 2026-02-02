ผลหารือ RBC ไทยกัมพูชา ด้าน ทภ.2 - ภูมิภาคทหารที่ 4 เห็นพ้องวางมาตรการป้องกันเข้าใจผิด ให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองควบคุม

กองทัพภาคที่ 2 เผยหารือระดับเลขานุการ RBCไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เห็นพ้องกำหนดมาตรการป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลัง ให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองควบคุมหลังจากหยุดยิง
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 69 เวลา 1100 น. มีการจัดประชุมหารือของ ประธาน กองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 - ภูมิภาคทหารที่ 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. ทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม GBC ครั้งที่ 3 ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
2. กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลัง
3. การหารือเกี่ยวกับเส้นเขตแดนใช้กลไก JBC ระดับรัฐบาล ให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองควบคุม หลังจากหยุดยิง
4. ยังคงมีอันตรายจากทุ่นระเบิด และกับระเบิดในพื้นที่ชายแดน ที่อาจเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลาจากไฟไหม้ป่า
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ยึดถือข่าวสารจากทางราชการ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกระทำได้ง่ายขึ้น
6. กองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 - ภูมิภาคทหารที่ 4 พบปะกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี