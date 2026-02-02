ททท. จัดงาน “Amazing MuayThai Festival 2026” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมผลักดัน “กีฬามวยไทย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบก การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสภามวยโลกมวยไทย (WBC) แถลงข่าวการจัดงาน“Amazing MuayThai Festival 2026”โดยมี นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย พลโท บรรยง ทองน่วม รองเสนาธิการทหารบก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Ultimate Muay Thai Experience” ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมมวยไทยในระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า งาน “Amazing MuayThai Festival 2026” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการไหว้ครูมวยไทยโลกซึ่ง ททท. ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำเสนออัตลักษณ์สำคัญของการฝึกมวยไทย และการถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะการต่อสู้ของไทยอันงดงามสู่สายตานานาชาติ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Ultimate Muay Thai Experience” เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางผ่านอีเวนต์ ประเภท Sports & Adventure โดยการนำกีฬามวยไทย ศิลปะป้องกันตัวอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยมาผลักดันให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจและชื่นชอบในกีฬามวยไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนยกระดับให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยประเทศไทยมีค่ายมวยและยิมมวยไทยกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนมวยไทยจากทั่วโลก อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในการออกวีซ่ามวยไทย หรือ Non-Immigrant Visa รหัส ED ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาเรียนมวยไทยในค่ายมวยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) เพื่อมาสร้างประสบการณ์ฝึกฝนมวยไทยและท่องเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยได้นานถึง 90 วัน ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์การขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 18,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 214 ล้านบาท
งาน “Amazing MuayThai Festival 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเต็มความตระการตาด้วยไฮไลต์กิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยการจัด Event เกี่ยวกับมวยไทย ประกอบด้วย การแข่งขันชกมวยไทย นิทรรศการเกี่ยวกับลำดับขั้นมงคลของนักมวยไทย การสาธิตและฝึกสอนมวยไทยโบราณสี่สาย ได้แก่ มวยไชยา มวยโคราช มวยท่าเสา และมวยลพบุรี การทดสอบพละกำลังด้วยวิธีการซ้อมแบบมวยไทย อาทิ การเตะต้นกล้วย การชกมะนาว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตหัตถศิลป์ไทยทั้งการสักยันต์และการเขียนยันต์ สาธิตการละเล่นของไทยที่เกี่ยวกับมวย อาทิ มวยตับจาก มวยทะเล สนุกสนานกับตู้เกมส์เพิ่มทักษะมวยไทย การออกร้านอุปกรณ์มวย คอร์สเรียนมวยไทย และเดินเล่น ช้อป ชิม ชิล กับการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าของดีของเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานที่ห้ามพลาด ได้แก่ พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์และพระเจ้าเสือ พิธีครอบครู (สวมมงคล) โดยปรมาจารย์ครูมวยไทย พร้อมชมการแสดงชุด “ลั่นกลองเกริกฟ้า ประกาศศักดา ภูมิปัญญามวยไทย” โดยใช้นักแสดงไม่น้อยกว่า 1,500 คน ประกอบแสง สี เสียง ปิดท้ายความอลังการด้วยการแสดงพลุ สุดยิ่งใหญ่และตระการตา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันมวยไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) องค์พระบิดาแห่งมวยไทย พร้อมกันนี้ยังร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
