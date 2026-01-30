“เสธ.ต๊อด” ชี้ถก RBC ล่มไม่เหนือความคาดหมาย เขมรยังไม่รับข้อเสนอ แต่อย่างน้อยได้ภาพว่าคุยกัน

โฆษก ทบ.ชี้ประชุม RBC ที่ปอยเปตล่ม ไม่เหนือความคาดหมาย ไทยมีข้อเสนอแต่กัมพูชายังไม่ตัดสินใจ คงต้องใช้เวลา แต่อย่างน้อยก็มีภาพว่าได้พูดคุยกันตามแถลงการณ์ร่วมหยุดยิง
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่การประชุมระดับเลขาณุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ที่เมืองปอยเปต เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถทำบันทึกข้อตกลงกันได้ว่า คงไม่ได้มีนัยอะไร ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 บอกว่าไม่ได้เหนือความคาดหมาย เมื่อมีการหยุดยิงช่วงแรกๆ กลไก RBC ต้องมีการดำเนินการ หรือมีปฏิสัมพันธ์กันบ้าง ยังไม่มีผลลัพธ์อะไรชัดเจน ซึ่งฝ่ายเราก็มีข้อเสนอไป แต่ทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังไม่ตัดสินใจ แต่อย่างน้อยก็เป็นภาพว่าระหว่างไทยและกัมพูชายังสามารถพูดคุยกันได้ ส่วนจะได้ผลลัพธ์นั้นก็คงต้องใช้เวลา