ซูเลียน ร่วมกับอำเภอบางบัวทอง เนรมิตวันวาเลนไทน์ ชวนคู่รักเริ่มต้นชีวิตคู่ จดทะเบียนสมรส ณ 1st Avenue

วันวาเลนไทน์ปีนี้ยิ่งอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก เมื่อ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส เปิดโอกาสให้คู่รักได้ร่วมจารึกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคู่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เฟิร์ส อเวนิว
กิจกรรมดังกล่าวเปิดรับคู่รัก จำนวนจำกัดเพียง 50 คู่ เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง และมอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด ทำให้วันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ใช่เพียงวันแห่งการบอกรัก แต่ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตคู่
ภายในงาน คู่รักที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสจะได้รับ บริการถ่ายภาพที่ระลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อม กรอบรูปทะเบียนสมรส เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำจากวันพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสีสันให้บรรยากาศคึกคักยิ่งขึ้น ด้วยการ ลุ้นรับเงินสดรวม 5 รางวัล มูลค่าตั้งแต่ 3,000 – 8,000 บาท รวมถึงรางวัลเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้คู่รักได้ร่วมลุ้นตลอดงาน
สำหรับคู่รักที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักทะเบียน อำเภอบางบัวทอง โทร 02-194-1110 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 50 คู่เท่านั้น