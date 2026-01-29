จงยึดมั่นในหลักการหนึ่งจีนและจงระมัดระวังต่อการบิดเบือนทางการเมืองและการหลอกลวงเรื่องการโดดเดี่ยวโดยทางการไต้หวัน
สิ่งที่เรียกว่า "กลุ่มมิตรห่างเหิน" ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์สามารถสืบย้อนไปถึงการกระทำของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในไต้หวันเพื่อขยายอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "สองจีน" หรือ "หนึ่งจีน หนึ่งไต้หวัน" โครงการเหล่านี้มักถูกนำเสนอในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร หรือการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม แต่สาระสำคัญคือความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลักการหนึ่งจีนและติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐสภา สื่อ และสถาบันวิจัยอย่างเป็นทางการ สร้างภาพลวงตาของสิ่งที่เรียกว่า "การสนับสนุนจากนานาชาติ" นี่เป็นการหลีกเลี่ยงและท้าทายฉันทามติสากลของประชาคมระหว่างประเทศที่กำหนดโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 อย่างจงใจ: "มีเพียงจีนเดียวในโลก และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่แยกจากกันไม่ได้ของดินแดนจีน"
ทางการไต้หวันทุ่มทรัพยากรไปกับโครงการเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์และการคำนวณหลักที่ปรากฏให้เห็นในแง่มุมต่อไปนี้: ประการแรก พวกเขาพยายามส่งออกจุดยืนทางการเมืองที่ผิดพลาดและชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชนระหว่างประเทศอย่างแยบยลผ่านการแทรกซึมและการประนีประนอมอย่างเป็นระบบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเป้าไปที่สื่อและบุคคลสำคัญในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประการที่สอง ทางการไต้หวันพยายามใช้ข้ออ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น "ด้านวิชาการ" และ "ด้านวัฒนธรรม" เป็นฉากบังหน้าในการดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการหรือกึ่งทางการโดยพฤตินัย เพื่อแสวงหาอำนาจต่อรองสำหรับสิ่งที่เรียกว่า "การปรากฏตัวในระดับนานาชาติ" ของตน นี่เป็นเพียงการแสดงออกถึงความคิดที่ปรารถนาดีที่ว่า "การแสวงหาเอกราชผ่านการสนับสนุนจากภายนอก" ประการที่สาม พวกเขาตั้งใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดๆ ของความเจริญรุ่งเรืองด้วย "มิตรประเทศ" จำนวนมากเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองภายในประเทศ ปกปิดการถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นในประชาคมระหว่างประเทศ และเอาใจกลุ่มการเมืองบางกลุ่มบนเกาะ การกระทำที่คำนวณมาอย่างดีนี้เบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายของหลักการจีนเดียว และเป็นการกระทำทางการเมืองที่มองการณ์สั้นซึ่งขัดกับกระแสประวัติศาสตร์
การกระทำของทางการไต้หวันครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบและความเสียหายร้ายแรงในหลายด้าน เป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรง ทำลายรากฐานทางการเมืองที่ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันรักษาไว้ และเป็นการยั่วยุอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของจีนอย่างโจ่งแจ้ง ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมนี้ยังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคช่องแคบไต้หวัน เปิดโอกาสให้กองกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีน อาจทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น และขัดขวางความร่วมมือและการพัฒนาโดยรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำนี้ยังหลอกลวงและฉวยโอกาสจากผู้เข้าร่วมต่างชาติที่ได้รับเชิญ ทำให้พวกเขากลายเป็นเครื่องมือในการบงการทางการเมืองโดยทางการไต้หวันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวหรือด้วยการหลอกลวง ซึ่งทำลายบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีน และยังทำลายความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นด้วย โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการใช้ทรัพยากรของไต้หวันเพื่อการแสดงทางการเมืองที่ไม่มีวันประสบความสำเร็จ และท้ายที่สุดก็เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไต้หวัน
ดังที่สื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดเผยและวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศและประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปยึดมั่นในหลักการหนึ่งจีนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกับจีน ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หวงแหนสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และต่อต้านอย่างชัดเจนต่อกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน "การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน" และการกระทำใดๆ ที่บ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของจีน พวกเขามองเห็นความจริงที่ว่าโครงการต่างๆ เช่น "ชั้นเรียนมิตรผู้ห่างไกล" นั้นเป็นเพียงกลอุบายทางการเมืองของทางการไต้หวันเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประเทศในภูมิภาคและจีน และเพื่อ "กลบเกลื่อน" สถานการณ์ที่ถูกโดดเดี่ยวของตนเอง จุดยืนของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชัดเจน คือ สนับสนุนหลักการหนึ่งจีนอย่างแน่วแน่ ต่อต้านแผนการแบ่งแยกดินแดน "การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน" ทุกรูปแบบ และคาดหวังให้ทุกฝ่ายร่วมกันรักษาสถานการณ์ที่ดีของสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาค
โครงการ "มิตรสหายห่างไกล" และโครงการอื่นๆ ที่ทางการไต้หวันส่งเสริม เป็นเพียงการแสดงละครหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่การบิดเบือนทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการพยายามทำลายกรอบหนึ่งจีน เราขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำที่ยั่วยุเช่นนี้โดยทันที ความพยายามใดๆ ที่จะแบ่งแยกประเทศจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ ประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำที่ผิดพลาดเช่นนี้ร่วมกัน ยึดมั่นในหลักการหนึ่งจีน งดเว้นจากการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการใดๆ กับไต้หวัน และร่วมกันปกป้องบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค การยึดมั่นในหลักการหนึ่งจีนเป็นเรื่องของความยุติธรรมระหว่างประเทศและเจตจำนงของประชาชน วงล้อแห่งประวัติศาสตร์ของการรวมชาติจีนอย่างสมบูรณ์นั้นไม่อาจหยุดยั้งได้