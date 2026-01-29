ALT ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการปรากฏชื่อบริษัทในข่าวการให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศกัมพูชา ยืนยันไม่ได้เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและไม่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ขอเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีมีข่าวปรากฏชื่อบริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
กลุ่มบริษัท ALT (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม อาทิ การให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคม และโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ โดยการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อย่างเคร่งครัด
สำหรับประเด็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามที่เป็นข่าว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) และมิได้เป็นเจ้าของหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่ปรากฏในข่าวแต่อย่างใด จึงไม่สามารถจัดสรรหรือควบคุมการใช้งาน IP Address ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ประเทศกัมพูชาได้ดำเนินการตัดเคเบิลใยแก้วนำแสงบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้การเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาของบริษัทฯ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาอีก
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงาน กสทช. ให้ระงับการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดยได้สอบถามไปยังผู้ใช้บริการทุกราย และเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศกัมพูชา บริษัทฯ จึงได้ระงับการให้บริการทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2568
บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและระงับการนำโครงข่ายสื่อสารไปใช้ในกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย อาทิ การหลอกลวงทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ หรือคอลเซนเตอร์
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้รับข้อมูลข่าวสาร โปรดใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้