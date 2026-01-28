PRÉCIEUX Thailand จัดงานเปิดตัวนาฬิการะดับสูง Tutima Glashütte จากประเทศเยอรมนี

PRÉCIEUX Thailand ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์อิสระได้จัดงานเปิดตัวนาฬิกา Tutima Glashütte เรือนเวลาชั้นสูงจากประเทศเยอรมนี ขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ณ PRÉCIEUX Watch Lounge บริเวณ Lobby Floor, President Tower Arcade ด้วยเรือนเวลา 3 รุ่นเรือธงอย่าง Hommage, Tempostopp และ Patria โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Mr. Karlo J. Burgmayer, Director International Sales, Tutima Glashütte เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวที่ประเทศไทยด้วยตนเอง พร้อมกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยมี คุณรวิศ เหตานุรักษ์ CEO & Co-Founder, PRÉCIEUX Thailand และ Mr. Marcel Gut, Founder PRÉCIEUX Watch Lounge ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการเปิดตัว Tutima Glashütte ในประเทศไทยครั้งนี้ เสมือนเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของ PRÉCIEUX Thailand ในการนำเสนอเรือนเวลาระดับสูงจากแบรนด์อิสระชั้นนำระดับโลกมาสู่ผู้หลงใหลในงานศิลปะแห่งเรือนเวลาชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยแบรนด์ Tutima Glashütte นั้น ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์การผลิตนาฬิกามาอย่างยาวนานต่อเนื่องเกือบหนึ่งศตวรรษที่มาจากเมืองสำคัญอย่าง Glashütte อันเป็นศูนย์กลางในการผลิตนาฬิการะดับสูงของประเทศเยอรมนีในปัจจุบันนี้อีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้เริ่มต้นขึ้น โดยทางคุณรวิศได้ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกทุกท่านเข้าสู่งานพร้อมกับถือโอกาสเปิดตัว PRÉCIEUX watch lounge แห่งแรกอย่างเป็นทางการดังนี้ “ครั้งนี้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เปิดตัว PRÉCIEUX Thailand ในรูปแบบของหน้าร้าน (Physical watch lounge) โดยแบรนด์ที่ทางเราได้คัดเลือกนำเข้ามานั้นจะมีความแตกต่างจากที่อื่น โดยเราจะเน้นนาฬิกาคุณภาพสูงระดับ high-end เข้ามา และที่นำเสนอร้านในแบบ watch lounge ก็เพื่อให้คนที่ชื่นชอบในนาฬิกา และนักสะสมนาฬิกาได้สนุกกับการเข้ามาชื่นชมและสัมผัสประสบการณ์กับนาฬิกาของเรา พร้อมกับได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Community) ระหว่างคนรักนาฬิกาด้วยกัน ณ ที่ PRÉCIEUX watch lounge แห่งนี้นั้นเองครับ” คุณรวิศกล่าว
และสำหรับแขกคนพิเศษจากเยอรมณี โดยคุณ Mr. Karlo J. Burgmayer ตัวแทนจากทาง Tutima ก็มาได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์ Tutima ที่มีความเป็นมาเกือบร้อยปี โดยเริ่มแรกที่แบรนด์ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1927 ในเมืองตะวันออกของเยอรมณีที่เมือง Glashütte และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานผลิตก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเยอรมณีแทน หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆ มาแล้ว ทางแบรนด์จึงได้ย้ายโรงงานผลิตกลับมาที่เดิม และได้กลับมาเปิดโรงงานผลิตอย่างเต็มตัวอีกครั้งในปี 2008 จนถึงปี 2011 Tutima จึงประกาศเป็นทางการถึงการกลับมาผลิตนาฬิกาสัญชาติเยอรมณีในแบบ In-house ณ เมือง Glashütte พร้อมกับเปิดตัวนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงอย่าง minute repeater ซึ่งถือเป็นงานฝีมือดั้งเดิมที่ Tutima นั้นภาคภูมิใจ และในการจัดงานครั้งนี้ทาง PRÉCIEUX จึงถือโอกาสนำนาฬิกาสุดพิเศษที่เป็นไฮไลท์อย่างรุ่น Tutima Hommage Minute Repeater และอีกสองรุ่นอย่าง Patria กับ Tempostopp มาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันภายในงานนี้อีกด้วย
โดยรายละเอียดของนาฬิกาในแต่ละรุ่นมีดังนี้
1. Hommage Minute Repeater
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 แบรนด์ Tutima ได้นำเสนอเรือนเวลากลไกระดับซับซ้อนเรือนใหม่ ซึ่งมีความถูกต้องแท้จริงทางเทคนิคในแบบฉบับของตน เป็นผลงานชิ้นเอกสุดพิเศษจากการผลิตของแบรนด์เอง นั่นคือนาฬิกาแบบ in-house Minute Repeater ที่มีกลไกระดับซับซ้อนและมีความแม่นยำสูงจากชิ้นส่วนขนาดเล็กจำนวนมากที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบจากการปรับตั้งที่พิถีพิถันและซับซ้อนอย่างยิ่ง นาฬิการุ่น Tutima Hommage Minute Repeater นี้แสดงเวลาโดยใช้สัญญาณเสียง ที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนรวมมากกว่า 550 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกซ่อนไว้ไม่ให้เห็น นาฬิการุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดสิบรูปแบบ โดยงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเชิงสุนทรียะของกลไก Repeater ถูกขับเน้นอย่างงดงามด้วย วงแหวนหน้าปัดที่เพรียวบาง (a narrow dial ring) คันโยก, สปริง, เฟือง (racks) และลูกเบี้ยวรูปทรงหอยทาก (snail cams) ทุกชิ้นได้รับการเก็บขอบมุมด้วยมืออย่างประณีต และขัดผิวให้เงางามบนแผ่นดีบุกด้วยมือทั้งหมด ตามขนบอันสูงส่งของศิลปะการทำนาฬิกาแห่งเมือง Glashütte ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ความพยายามทุ่มเทในการตกแต่งกลไกระดับนี้ สามารถเทียบได้กับกลไกที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตที่สุดตามที่เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ มีอยู่
2. Patria
“Patria กับความหมายที่มากกว่าบ้าน เพราะเป็นจุดกำเนิดของขนบธรรมเนียมและคุณค่าที่เรายึดถือ ที่ยังคงติดตามเราไปในทุกเส้นทาง ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า” แบรนด์ Tutima Glashütte ตอกย้ำแนวคิดนี้ผ่านนาฬิการุ่นใหม่ทั้งสามรุ่นในนาม “Patria” โดยนาฬิกาแต่ละรุ่นในคอลเลคชั่นนี้จะสะท้อนถึงสุดยอดงานสร้างสรรค์นาฬิกาแห่งเมือง Glashütte ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกไขลาน Caliber Tutima 617 ซึ่งรังสรรค์ขึ้นด้วยงานฝีมืออย่างประณีตจากชิ้นส่วนจำนวน 171 ชิ้น ภายในโรงงานของ Glashütte และถือเป็นครั้งแรกที่ความเชี่ยวชาญด้านไทเทเนียมของแบรนด์ซึ่งสั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษ ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับคอลเลคชั่น Patria ตัวเรือนขัดเงาสูงทั้งขนาดร่วมสมัย 41 มิลลิเมตร โดยผลิตจากไทเทเนียมเกรด 5 ทั้งชิ้น ผสานคุณสมบัติน้ำหนักเบา ความทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน พร้อมทั้งให้ความเป็นมิตรต่อผิวหนังอย่างยอดเยี่ยม บริเวณด้านข้างของตัวเรือนได้รับการออกแบบให้โค้งรับอย่างสง่างาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะปกป้องเม็ดมะยมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และตกแต่งด้วยลายร่องอย่างประณีต ลวดลายร่องละเอียดทอดตามแนววงกลมของหน้าปัดย่อยวินาที ขณะที่สเกลนาทีด้านนอกช่วยขับกรอบหน้าปัดให้ดูเด่นชัดบนพื้นผิวเรียบอย่างลงตัว หลักชั่วโมงแบบเจียระไนทรงเพชร ผสานเข้ากับเข็มนาฬิกาที่ผ่านการตกแต่งด้วยมืออย่างประณีต พร้อมสารเรืองแสงสีขาว ซึ่งเปล่งแสงสีน้ำเงินในที่มืด ทั้งหมดถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนในงานออกแบบเดียวกัน นอกจากแสดงเวลาในรูปแบบชั่วโมง นาที และวินาทีแล้ว หน้าปัดยังประดับด้วยโลโก้ดั้งเดิมจากยุคก่อตั้งแบรนด์เมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษก่อน โดยเมื่อไขลานเต็มที่ กลไกจะมอบพลังงานสำรองยาวนานสูงถึง 65 ชั่วโมง
3. Tempostopp
Tutima Tempostopp รุ่นใหม่ ซึ่งมาพร้อมกลไก Calibre T659 รุ่นล่าสุด ที่พัฒนาและผลิตโดย Tutima ณ เมือง Glashütte
พร้อมฟังก์ชั่น Tempostopp ที่ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนา ผลงานชิ้นเอกล่าสุดจาก Tutima เรือนนี้ได้ ปลุกชีพขนบธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์การทำนาฬิกาขึ้นมาอีกครั้ง โดยได้แรงบันดาลใจจากกลไก Glashütte UROFA Calibre 59 ในทศวรรษ 1940 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ Tutima Fliegerchronograph ในตำนาน และทำให้นาฬิการุ่นนั้นกลายเป็นโครโนกราฟสัญชาติเยอรมันรุ่นแรกที่มาพร้อมฟังก์ชั่น Tempostopp และ Additive Stopping ซึ่งก็คือนาฬิกานักบินในตำนานที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงอย่างแท้จริง โดยชิ้นส่วนทั้ง 236 ชิ้นของกลไกอันประณีตนี้ ได้รับการออกแบบ ผลิต และตกแต่งขึ้นเป็นพิเศษทั้งหมดภายในโรงงานของ Tutima เอง
ด้วยฟังก์ชั่น ฟลายแบ็ก (Flyback) อันซับซ้อน ซึ่งในยุคทศวรรษ 1940 เป็นที่รู้จักกันในชื่อภาษาเยอรมันว่า “Tempostopp” เข็มจับเวลาวินาทีของโครโนกราฟสามารถ เริ่ม หยุด และรีเซ็ตกลับสู่ศูนย์ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว เรือนเวลา “Made in Germany” กับตัวเรือนทองคำโรสโกลด์ 18 กะรัต พร้อมรายละเอียดของตัวเรือนและหน้าปัดที่สะท้อนถึงความเรียบหรูสง่างามสุดคลาสสิกที่ดูเรียบง่ายอย่างน่าหลงใหล จนมีเพียงผู้รู้เท่านั้นที่จะสัมผัสได้ถึง เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ซ่อนอยู่ภายใน
สำหรับงานเปิดตัวนาฬิกาแบรนด์ระดับสูง Tutima Glashütte พร้อมกับ PRÉCIEUX watch lounge แห่งแรกในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ในวงการนักสะสมนาฬิกาของเมืองไทยดูได้จากการเป็นที่สนใจอย่างมากของบรรดาผู้เข้าร่วมงานในวันนั้น และในอนาคตก็เชื่อว่าทาง PRÉCIEUX Thailandก็พร้อมที่จะนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามานำเสนอให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นอย่างแน่นอนต้องคอยติดตาม
สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลแบรนด์นาฬิกา Tutima Glashütte ทั้ง 3 รุ่น หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ PRÉCIEUX Watch Lounge บริเวณ Lobby Floor, President Tower Arcade โทร 096-182-0523 หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE Official @PrecieuxTH คลิ๊ก https://lin.ee/vlVVzOa