โกซอฟท์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “Diversity and Inclusion Initiative of the Year” สะท้อนการบริหารเพื่อสร้างองค์กรที่เสมอภาค ยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Diversity and Inclusion Initiative of the Year” ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการไอที (IT Services) จากเวที Asian Management Excellence Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Business Review ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคุณอรวรา โรจนวาศ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลร่วมแสดงความยินดี
รางวัล Diversity and Inclusion Initiative of the Year เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการริเริ่มด้านความหลากหลายการมีส่วนร่วม ซึ่งโกซอฟท์ (ประเทศไทย) แม้จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านไอที และดิจิทัลโซลูชัน แต่ในการขับเคลื่อนองค์กรยังคงให้ความสำคัญต่อคน ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นวัฒนธรรม “HARMONY” ในการสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมและยั่งยืนด้วยการ “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกัน” โดยมีการขับเคลื่อนโครงการ "Gosoft DEI Fullness Impact" ซึ่งเป็นการบูรณาการกลยุทธ์ด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity, and Inclusion: DEI) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประสบการณ์ หรือวิธีคิดแนวทางการทำงาน ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
นอกจากนี้ โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ยังมุ่งมั่นตามปณิธาน “Giving and Sharing” โดยมีโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เพื่อให้ความรู้การป้องกันภัยไซเบอร์แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและโอกาสฝึกงานแก่เยาวชนด้อยโอกาส โครงการอบรมเพื่อ Up-skill Re-skill เพื่อสร้างเส้นทางสู่สายอาชีพเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม โดยโครงการต่างๆ ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และนอกองค์กร
ดร.สราวุธ หลิมไชยกุล Chief Human Resources Officer บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เมื่อพนักงานสัมผัสได้ถึงการได้รับเกียรติ การสนับสนุน และความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จุดแข็งของแต่ละคนจะหลอมรวมกันในการสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ และบริษัทฯ เองก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และนวัตกรรมดิจิทัลสู่สังคม
สำหรับ Asian Management Excellence Awards เป็นรางวัลสำหรับผู้นำทางธุรกิจ นักนวัตกรรม และบริษัทชั้นนำในเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับถึงความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านโครงการสร้างความผูกพันของพนักงาน โครงการด้านความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง และโครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมอบเป็นประจำทุกๆ ปี โดย Asian Business Review นิตยสารระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การผลิต เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการค้า เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านรับมือกับความท้าทายและความซับซ้อนของธุรกิจ โดยให้ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ในทุกด้านของธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น