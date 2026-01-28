เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าผนึกกำลัง หนุนแนวคิดวิน-วินทุกฝ่าย ดันบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นบนดิน เยาวชนได้รับการปกป้อง ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าคุณภาพ รัฐคุมเข้มได้-เพิ่มรายได้ภาษี

จากประเด็นร้อนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ได้ออกมาเสนอให้ดึงบุหรี่ไฟฟ้าที่ปัจจุบันผิดกฎหมายไทยขึ้นมาอยู่บนดิน และให้มีการเก็บภาษีอย่างถูกต้อง โดยมีแนวทางคือควบคุมการนำเข้าและคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ร้านค้าต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง ห้ามขายให้เด็กและเยาวชน ต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ขายให้ผู้เยาว์ และเปลี่ยนส่วยเป็นภาษี นำเงินที่เคยรั่วไหลไปกับส่วย มาเป็นรายได้เข้ารัฐเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ
นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า “เครือข่ายของเราสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่และไม่ต้องการเห็นเด็กใช้บุหรี่ทุกประเภท แต่เพราะว่ายังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยยังคงสูบบุหรี่มวนต่อไป ขณะที่ 91 ประเทศในโลกถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำให้คนเลิกบุหรี่มวน และมีสารอันตรายน้อยกว่า ฉะนั้น การแบนบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ตอบโจทย์ปัญหา อีกทั้งการพยายามออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ที่เข้มงวด เช่นการขึ้นภาษี ทำให้คนสูบบุหรี่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น แต่จำนวนคนสูบบุหรี่กลับลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”
นายอาสายังกล่าวต่อว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่ขายกันใต้ดินมีหลายรสชาติ แต่งกลิ่น แต่งสี เยาวชนก็แอบผู้ปกครองไปซื้อได้ ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากและเราคุมอะไรไม่ได้เลย ฉะนั้น การเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า แทนการห้ามโดยเด็ดขาด เช่น ระบบใบอนุญาตผู้ขาย การกำหนดอายุผู้ซื้อหรือผู้ใช้ การควบคุมคุณภาพสินค้าและการผลิต เพื่อป้องกันการแต่งเติมสารเสพติดหรือสารอันตรายที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า นอกจากนี้ ยังช่วยตอบโจทย์เรื่องการต่อยอดการทำเกษตรกรรมยาสูบ โดยสามารถนำส่วนของใบยาสูบที่มาผลิตนิโคตินเหลว ที่สกัดนิโคตินจากใบยามาเป็นน้ำยาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าได้
“ถ้าเราสามารถแก้ พ.ร.บ.ยาสูบฯ เอาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเคยอยู่ใต้ดินมาอยู่บนดินได้ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเหมือนกับบุหรี่มวน ทุกฝ่ายก็จะวินวิน เศรษฐกิจของชาวไร่ยาสูบก็ดีขึ้น ควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนได้ไม่ต่างจากห้ามเยาวชนซื้อบุหรี่มวน รัฐจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ ผู้บริโภคก็จะหันมาบริโภคสินค้าที่ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดคุณภาพของบุหรี่ไฟฟ้าได้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้” นายอาสา กล่าวในตอนท้าย