โป๊ะแตก! ทีมงานเพื่อไทยแชร์ภาพอ้าง "คนเสื้อแดงในเกาหลี" ชุมนุมหนุนพรรค ที่แท้คือภาพช่วงฟุตบอลโลก

โซเชียลจับโป๊ะเพจแฟนคลับและทีมงานพรรคเพื่อไทย หลังแชร์ภาพฝูงชนเสื้อแดงพรึ่บเต็มเกาหลีใต้ อ้างคนไทยรวมตัวสนับสนุนพรรคเตรียมเลือกตั้งนอกเขต ตรวจสอบความจริงพบที่แท้คือภาพประวัติศาสตร์ "แฟนบอลโสมขาว" สมัยเจ้าภาพฟุตบอลโลก ไม่ใช่การชุมนุมการเมืองอย่างที่กล่าวอ้าง
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังกลุ่มแฟนคลับนักการเมืองและทีมงานพรรคการเมืองชื่อดังแชร์ข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยอ้างภาพฝูงชนจำนวนมหาศาลในเกาหลีใต้ว่าเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย
กรณีดังกล่าวเริ่มจากเพจ "นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ Fc" ได้มีการโพสต์ภาพบรรยากาศฝูงชนสวมเสื้อสีแดงรวมตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่สาธารณะของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมระบุข้อความอ้างว่า เป็นคนไทยในเกาหลีใต้ที่ออกมาแสดงพลังชุมนุมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ และเตรียมจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกันทุกคน
ต่อมาพบว่า นายอรรถชัย อนันตเมฆ หรือ "อรรถชัย อียู" อดีตนักแสดงและทีมงานพรรคเพื่อไทย ได้ทำการแชร์โพสต์ดังกล่าวออกสู่โลกโซเชียล
แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ภาพดังกล่าว "ไม่ใช่" การชุมนุมทางการเมืองของคนไทยในต่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นภาพประวัติศาสตร์ในช่วงที่ ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งประชาชนชาวเกาหลีที่เรียกตัวเองว่า "Red Devils" ได้พากันสวมเสื้อสีแดงออกมารวมตัวกันเชียร์ทีมชาติ (Taegeuk Warriors) จนเกิดเป็นกระแสความคลั่งไคล้ไปทั่วประเทศ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการบริโภคข้อมูลข่าวสารบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะในช่วงบรรยากาศการเลือกตั้งที่มีการใช้ภาพจากเหตุการณ์อื่นมาสร้างกระแสความนิยมให้กับพรรคการเมือง ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับสารได้