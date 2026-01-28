“หมอมานพ” เตือนฝุ่นพิษคลุมกรุง PM 2.5 พุ่งสีม่วง กทม.-ปริมณฑลวิกฤต เหตุเผาในที่โล่งทั่วประเทศ

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ โพสต์เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพุ่งสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโซนตะวันออก ดอนเมือง หลักสี่ ปทุมธานี แตะระดับสีม่วง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (28 ม.ค.) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ โพสต์เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพุ่งสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโซนตะวันออก ดอนเมือง หลักสี่ ปทุมธานี แตะระดับสีม่วง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้โพสต์ถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ ระบุว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเผชิญค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับอันตราย โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก แถวดอนเมือง หลักสี่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งหลายจุดมีค่าฝุ่นพุ่งถึงระดับสีม่วง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
ศ.นพ.มานพระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากการเผาในที่โล่งจำนวนมาก โดยเฉพาะการเผาพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัด ส่งผลให้มวลฝุ่นถูกพัดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกันข้อมูลจากแผนที่จุดความร้อนและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าปีนี้การเผาเกิดขึ้นมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งบางพื้นที่มีการเผาเป็นประจำอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ศ.นพ.มานพยังสะท้อนความกังวลต่อการจัดการปัญหาของภาครัฐ โดยมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร เนื่องจากกระแสความสนใจของสังคมและการเมืองถูกดึงไปที่ประเด็นอื่น
พร้อมกันนี้ ได้แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็น และควรใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านหรืออาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นยังคงอยู่ในระดับวิกฤต