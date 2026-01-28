พรรคประชาชนร่อนแถลงการณ์ ปกป้องสิทธิ "หมอสุภัทร" เตรียมยื่นสู้คดีคำสั่งปลดออก

พรรคประชาชนร่อนแถลงการณ์ด่วน โต้ปมคำสั่งปลด 'หมอสุภัทร' พ้นราชการ ชี้มีพิรุธส่อเจตนากลั่นแกล้งหวังผลทางการเมือง ยืนยันสถานะผู้สมัคร ส.ส.สงขลายังสมบูรณ์ 100% พร้อมเดินหน้าชน สธ. ทุกกระบวนการยุติธรรมเพื่อทวงคืนความถูกต้อง
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. เพจ “พรรคประชาชน” ออกมาโพสต์ข้อความแถลงการณ์จากพรรคประชาชน กรณีการปลดนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกจากราชการ
พรรคประชาชนแถลงโต้แย้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน) ออกจากราชการ โดยมีใจความว่า
"แถลงการณ์พรรคประชาชน
กรณีการปลดนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกจากราชการ
ตามที่มีข่าวปรากฏว่า ในวันที่ 22 มกราคม 2569 อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีต ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ออกจากราชการ ซึ่งปัจจุบันนายแพทย์ สุภัทรได้ลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนในจังหวัดสงขลา เขต 2
พรรคประชาชนขอแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. พรรคยืนยันว่าในขณะนี้ นายแพทย์ สุภัทรยังมีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ในจังหวัดสงขลา เขต 2 โดยชอบด้วยกฎหมาย ตราบเท่าที่ศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งให้นายแพทย์ สุภัทรพ้นจากสถานะการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าว
2. พรรคยืนยันว่า หากกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้นายแพทย์ สุภัทร พ้นจากราชการด้วยเหตุผิดวินัยร้ายแรง พรรคประชาชนและนายแพทย์ สุภัทรจะดำเนินการต่อสู้ในกรณีดังกล่าว ทั้งในชั้นกระบวนการภายในของระบบราชการ ในกระบวนการชั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเขต 2 จังหวัดสงขลา และในชั้นกระบวนการทางศาลอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุผลทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางบรรทัดฐานไว้
3. พรรคประชาชนเห็นว่า หากการออกคำสั่งให้ปลดนายแพทย์ สุภัทรออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ออกคำสั่งมีเจตนากลั่นแกล้งให้นายแพทย์ สุภัทรต้องเสียหาย ไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ พรรคประชาชนและนายแพทย์ สุภัทรก็จำเป็นต้องต่อสู้อย่างถึงที่สุด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความยุติธรรมในระบบราชการ รักษาสิทธิโดยชอบของนายแพทย์ สุภัทร และรักษาสิทธิของประชาชนที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งให้นายแพทย์ สุภัทรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสงขลา เขต 2
แถลง ณ วันที่ 27 มกราคม 2569"