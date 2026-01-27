"หมอเอกภพ" แฉหนังสือ สปสช.จ้างแพทย์ชนบทบุกกรุง ไม่ใช่แค่จิตอาสา-เบิกงบได้อื้อ

จากกรณีการตั้งเรื่องสอบสวนวินัยหมอสุภัทร ที่ก่อนหน้านี้เขาคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา และในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ในการจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือชุดตรวจ ATK ราว 1.9 แสนชิ้น และนำมาช่วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามของชมรมแพทย์ชนบท ว่าเข้าข่ายดำเนินการไม่ถูกต้อง และอาจผิดวินัยร้ายแรง
จากกรณีการตั้งเรื่องสอบสวนวินัยหมอสุภัทร ที่ก่อนหน้านี้เขาคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา และในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ในการจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือชุดตรวจ ATK ราว 1.9 แสนชิ้น และนำมาช่วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามของชมรมแพทย์ชนบท ว่าเข้าข่ายดำเนินการไม่ถูกต้อง และอาจผิดวินัยร้ายแรง
สุดท้ายเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามจากสังคม ทั้งในวงการสาธารณสุข การเมือง และภาคประชาชน ว่าเรื่องนี้ข้องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองด้วยหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย พรรคภูมิใจไทย ออกมาโพสต์ภาพหนังสือราชการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ "ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังในช่วงกลางปี 2564 กรุงเทพฯ ประสบปัญหาผู้ป่วยรอคิวตรวจเชิงรุกจำนวนมาก จนระบบสาธารณสุขในพื้นที่รับมือไม่ไหว สปสช.จึงได้ประสานความร่วมมือกับ "ชมรมแพทย์ชนบท" เพื่อดึงกำลังบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัดเข้ามาช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเมืองหลวง
ทั้งนี้ นายแพทย์ เอกภพตั้งคำถามต่อภารกิจ "แพทย์ชนบทบุกกรุง" โดยได้ระบุข้อความว่า
"แพทย์ชนบทบุกกรุงไม่ใช่งานจิตอาสา แต่มาด้วยคำเชิญที่ครั้งแรกเชิญโดย สปสช. ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พักได้ตามระเบียบ
ข้อสังเกตแรก... ทำไมหน่วยงานที่เชิญจึงเป็น สปสช. ?!!!
และทำไมหนังสือถึงระบุ "ชมรมแพทย์ชนบท" ทั้งที่ชมรมนี้ไม่ได้อยู่ในสารบบของชมรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สงสัยกันมั้ยครับ
สปสช.ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของ รพ.จะนะ !!!
อะไรผลักดันให้ทำแบบนี้นะ???
นี่อาจจะเป็นหนึ่งหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงขบวนการ "คนดีย์" !!!
อ่อ... มีคำชี้แจงจาก สสจ.สงขลา ที่ส่งมาถึงกรรมาธิการสาธารณสุขว่า ATK ที่ใช้ตรวจนำมาโดยแต่ละโรงพยาบาลเอง
เตรียมตัวติดตามหลักฐานชิ้นต่อไป.... เห็นท้าให้เปิด ผมก็จะเปิดให้นะครับ"