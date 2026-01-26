“ธนบุรีพานิช” ตอกย้ำผู้นำบริการหลังการขาย คว้ารางวัลระดับเอเชีย Asia Automotive Award ครั้งที่ 5

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการหลังการขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับพรีเมียม ด้วยการคว้ารางวัล AUTOMOTIVE AFTER SALES SERVICE EXCELLENCE AWARD จากงาน Asia Automotive Award ครั้งที่ 5 รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการบริการหลังการขาย คุณภาพงานซ่อมบำรุง และการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในระดับสากล
นายปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของธนบุรีพานิชในการยกระดับงานบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมาตรฐานระดับโลกเป็นหัวใจสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็กระยะตามมาตรฐาน Mercedes-Benz งานซ่อมบำรุงทั่วไป งานเทคนิคเฉพาะทาง ไปจนถึงงานซ่อมตัวถังและซ่อมสีระดับ Level 4 ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสูงสุดที่ Mercedes-Benz ให้การรับรอง
“ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังก้าวสู่ความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบความปลอดภัย และยานยนต์ไฟฟ้า บริการหลังการขายจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมรถ แต่คือการบริหารประสบการณ์และความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะยาว ธนบุรีพานิชมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน” นายปภณ กล่าว
สำหรับงานซ่อมตัวถังและซ่อมสีระดับ Level 4 ถือเป็นการรับรองศักยภาพของศูนย์บริการที่ต้องมีความพร้อมครบทุกมิติ ทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์ มาตรฐานสถานที่ และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของ Mercedes-Benz อย่างเข้มงวด เพื่อให้รถยนต์กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ทั้งด้านความสวยงามและความปลอดภัยในระดับสูงสุด
นายปภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนบุรีพานิชให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของประสบการณ์ลูกค้า ตั้งแต่การต้อนรับและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ปัญหาอย่างแม่นยำ การซ่อมบำรุงด้วยอะไหล่มาตรฐานแท้ ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถยนต์ทุกคันจะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด
นอกจากมาตรฐานงานบริการด้านเทคนิคแล้ว ธนบุรีพานิชยังให้ความสำคัญกับการสร้าง Premium Customer Experience อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในหลากหลายมิติ อาทิ การจัดกิจกรรมชมละครเวทีและคอนเสิร์ตระดับโลก โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ลูกค้าได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตของศิลปินระดับตำนาน Mariah Carey และในเดือนมีนาคม 2569 นี้ เตรียมพบกับคอนเสิร์ตของ Lea Salonga ศิลปินบรอดเวย์ระดับโลก
ขณะเดียวกัน ธนบุรีพานิชยังจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและไลฟ์สไตล์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกเข้าร่วมตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สะท้อนแนวคิดการดูแลลูกค้าแบบองค์รวม ที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริง
“เป้าหมายของเราคือการเป็นศูนย์บริการยานยนต์ระดับพรีเมียมที่ลูกค้าไว้วางใจในทุกช่วงอายุการใช้งานของรถ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าศูนย์ ไปจนถึงการดูแลในระยะยาว เพื่อให้ทุกการเดินทางของลูกค้ามีความปลอดภัย มั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตในการขับขี่ที่ดีที่สุด” นายปภณ กล่าว
รางวัล AUTOMOTIVE AFTER SALES SERVICE EXCELLENCE AWARD ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความทุ่มเทของทีมงานธนบุรีพานิชเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง
นายปภณ กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันธนบุรีพานิชมีศูนย์บริการ 4 สาขา ได้แก่ โชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาลุมพินี, สาขางามวงศ์วาน, ศูนย์บริการ สาขาราชดำเนิน และสาขาบางพลัด พร้อมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด และยืนยันความพร้อมในการดูแลรถยนต์อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การตรวจเช็กระยะ งานซ่อมบำรุง ไปจนถึงงานซ่อมตัวถังและซ่อมสีในระดับมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ทุกการเดินทางของลูกค้าเต็มไปด้วยความมั่นใจ ภายใต้มาตรฐานการบริการระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง เพราะสำหรับธนบุรีพานิช “บริการหลังการขาย ไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุง แต่คือการดูแลคุณภาพชีวิตในการขับขี่ในทุกวัน”