"เฉลิมพร" อัดยับ! เพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจแค่ภาพลวง ชี้โตด้วย "หนี้" จนถึงทางตัน

กูรูด้านการลงทุนโพสต์วิเคราะห์เบื้องหลังความสำเร็จทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในอดีต ชี้ชัดไม่ใช่กึ๋นหรือนวัตกรรมใหม่ แต่คือการผลักดันให้ประเทศโตด้วย ‘หนี้’ จากสังคมออมสู่สังคมกู้ เตือนนโยบายแจกเงินในปัจจุบันอาจถึงทางตัน เหตุหนี้ครัวเรือนพุ่งชนเพดาน จนพายุหมุนเศรษฐกิจเสี่ยงกลายเป็นพายุหมุนลงท่อส้วม
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Chalermporn Tantikarnjanarkul” ของ นายเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล ผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อที่ว่าพรรคเพื่อไทยเก่งเรื่องเศรษฐกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมใหม่ แต่เป็นการ "กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างหนี้" โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจ? คำพูดนี้ยังมีคนเชื่อในทุกวันนี้อยู่หรือเปล่า?
ให้ความเป็นธรรมนิดว่า ในยุคหนึ่ง คำพูดนี้อาจจะใช่ ซึ่งเราต้องเข้าใจแกนหลักของนโยบายเพื่อไทยก่อน (ซึ่งก่อนนั้นจะใช้ชื่อพรรคอะไรก็ตามเถอะ) ว่าคืออะไร ซึ่งกุญแจหลักของการโตของเศรษฐกิจแบบเพื่อไทยคือการโตด้วยหนี้
ตั้งแต่ยุคทักษิณ 1 จะเรียกได้ว่าไทยเปลี่ยนจากสังคมการออม เป็นสังคมการกู้ก็ว่าได้ ซึ่งตอนนั้นเราสตาร์ทด้วยระดับหนี้ครัวเรือนสัก 40% ระดับนี้ถือว่าหนี้ต่ำ พอมีกองทุนหมู่บ้าน มียุคบัตรเครดิตเฟื่องฟู ฯลฯ ทำให้หนี้ครัวเรือนถีบตัวมาที่ 50% ในยุคทักษิณ 1 จริงๆ ยอดสินเชื่อเพิ่มเยอะ แต่เศรษฐกิจโตดี ยอดต่อ GDP จึงไม่ได้เพิ่มมาก จริงๆ การโตด้วยการกู้ไม่ได้แย่ โดยเฉพาะถ้ากู้เพื่อลงทุนหรือประกอบอาชีพ เพราะโตได้เร็ว ยิ่งถ้าเพิ่ม productivity ได้ ก็เรียกได้ว่าเป็นการกู้ที่ดีด้วยซ้ำ แต่ข้อเสียคือไม่ใช่ทุกคนจะกู้ไปลงทุน คนกู้ไปใช้จ่ายโดยไม่ได้อะไรกลับมาก็เยอะเป็นเงาตามตัว และที่สำคัญคือปลูกนิสัยการ “กล้ากู้” ให้คนไทย เงินเดือนหมื่นต้นๆ แต่มีบัตรเครดิตกัน 5 ใบ 10 ใบ
จำได้ว่าทักษิณยังเคยบอกเอง ว่าเขารวยได้ก็เพราะกล้าจะกู้ คนเลยเฮโลตามกันไปหมด อันนั้นดอกแรก และหนี้ครัวเรือนมาพุ่งหนักๆ ในยุคยิ่งลักษณ์ เพราะน้ำท่วมใหญ่ หนี้ดีดมาที่ 65% และยิ่งพุ่งทะยานจากโครงการรถคันแรก พอมีรถ ก็ต้องผ่อน พอไม่มีเงิน ก็เอาไปจำนำ บริษัทจำนำทะเบียนก็เฟื่องฟูมาก สุดท้าย หนี้ครัวเรือนก็มาแตะ 80% จะบอกว่าที่โตๆ กันน่ะ เป็นผลมาจากการกู้ก็ไม่ผิด ถ้าคนกู้มาใช้กันขนาดนั้น ยังไงเศรษฐกิจก็โต แต่ถ้าหนี้ที่ว่าไม่ได้สร้างประสิทธิภาพการผลิตหรือสร้างได้น้อย มันก็ไม่ยั่งยืน ถ้าวันหนึ่งหนี้มันไปต่อไม่ได้แล้ว การโตก็หมดหนทาง และหนี้ก็มาถึงจุดวิกฤติตอนยุคโควิดสมัยลุงตู่ รายได้หาย คนจะเอาตัวรอดก็ต้องกู้ แถม GDP หดอีก หนี้เลยขึ้นไปพีกที่เฉียด 100%
ทีนี้พอหนี้เต็มเพดานแล้ว ไปต่อไม่ได้แล้ว เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ คุณต้องคิดใหม่ ว่าจะโตยังไง การกู้ไม่ตอบโจทย์แล้ว เพราะแบงก์ไม่ปล่อย ปล่อยไปก็เป็นหนี้เสีย แต่แนวคิดของเพื่อไทยเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนตามยุคสมัย ยังวนเวียนกับการแจก แจก แจก โดยหวังว่าพอแจกแล้วคนจะเอาไปจับจ่าย แต่ปรากฏว่าไม่เวิร์ก เพราะพอหนี้ท่วมหัว ได้เงินคนก็เอาไปจ่ายหนี้ ลดภาระก่อน ยิ่งเทเงินลงไป ยิ่งละลายหายไปหมด ได้ไม่คุ้มจ่าย พายุหมุนทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่พายุที่หมุนขึ้น แต่กลายเป็นน้ำในโถส้วมที่กดชักโครกแล้วหมุนไหลลงท่อไปแทน ถ้า “เพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจ” คุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว มารอบนี้ ผมจึงเดาว่าน่าจะต้องมีนโยบายเจ๋งๆ จากเพื่อไทยเพื่อเรียกคะแนนบ้าง หลังพรรคตกต่ำสุดในรอบหลายสิบปี แล้วพรรคก็เปิดตัวนโยบาย “สุ่มแจก 1 ล้าน” จนผมอุทานว่า วอต ดา ฟ..
ถึงแม้จะบอกว่าเป็นกุศโลบายเอาคนมาเข้าระบบก็เถอะ แต่ลองคิดๆ ดูสิ ว่าหลายกลุ่มที่เขาจะแจก เช่นเกษตรกร หรือคนสูงอายุ จริงๆ เป็นกลุ่มที่เขาจะได้ประโยชน์ ได้เงินช่วยเหลือเมื่อมาลงทะเบียนอยู่แล้ว ดังนั้น ปัญหาการไม่ลงทะเบียนจึงไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่อยากลง แต่ลงไม่ได้ จะเพราะไม่สะดวก เข้าไม่ถึง หรือไม่เข้าเงื่อนไข เช่นที่ดินทำการเกษตรไม่ถูกต้อง คุณต้องไปแก้ตรงนั้น ไม่ใช่เอาหวยมาล่อ
ที่พอเข้าใจได้ คือพ่อค้าแม่ค้าที่อยากให้เข้าระบบ คุณจะแจกแค่กลุ่มนี้ก็พอยอมรับได้ แต่มันก็สะท้อนว่า “เพื่อไทยคิดได้แค่นี้เหรอ” แปลว่าคุณมักง่ายอยากได้แค่คะแนนเสียง โดยไม่สนใจจะแก้ปัญหาจริงๆ หรือเปล่า?
ขนาดไม่ได้ตั้งความหวัง ยังผิดหวังเลย แบบนี้น่าห่วงนะครับ"