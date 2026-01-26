"หนุ่มเมืองจันท์" ฟาดแรง! ปมปลด "หมอสุภัทร" ระวังหอกข้างแคร่ทิ่มภูมิใจไทย-รื้อแผลเก่าโควิดทำแต้มร่วง

สะพัดมติวาระด่วน อ.ก.พ.สธ. 4 ต่อ 3 สั่งปลด 'หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ' เซ่นปมจัดซื้อ ATK แพทย์ชนบทบุกกรุงยุคโควิด ขณะที่ 'หนุ่มเมืองจันท์' คอลัมนิสต์ดัง ออกโรงเตือนพรรคภูมิใจไทยระวัง 'หอกข้างแคร่' กระแสตีกลับแรงเหตุคนยังเจ็บปวดกับภาพจำช่วงวิกฤต ด้าน 'หมอสุภัทร' เบรกกระแสยืนยันยังไม่มีมติเป็นทางการ เตรียมรอฟังคำตอบชัดเจนจาก 'พัฒนา พร้อมพัฒน์' รมว.สาธารณสุข วันนี้ (26 ม.ค. 69)
กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงสาธารณสุขและการเมือง หลังมีกระแสข่าวระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขมีมติวาระด่วน 4 ต่อ 3 ให้ปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกจากราชการ โดยระบุสาเหตุมาจากกรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้ทีมแพทย์ชนบทในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ทางด้าน "หนุ่มเมืองจันท์" หรือ สรกล อดุลยานนท์ คอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กวิเคราะห์ถึงกรณีดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากข่าวนี้เป็นเรื่องจริง อาจกลายเป็น "หอกข้างแคร่" ที่ย้อนกลับมาทำลายคะแนนนิยมของรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับประเด็นประกันสังคม
โดยเจ้าตัวมองว่าการเร่งประชุมมติวาระด่วนในช่วงนี้ถูกมองว่าอาจเป็นการเตะสกัด นพ.สุภัทร ที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือเป็นการสร้างประเด็นเบี่ยงเบนความสนใจก่อนการปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาชน และในช่วงโควิด นพ.สุภัทรและทีมแพทย์ชนบทคือกลุ่มที่บุกชุมชนแออัดเพื่อตรวจเชิงรุกท่ามกลางความสิ้นหวังของประชาชน การลงโทษในความผิดที่เกิดจากการพยายามรักษาชีวิตคนในยามวิกฤต อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในวงกว้าง การรื้อฟื้นเรื่อง ATK และสถานการณ์โควิดขึ้นมาอาจส่งผลเสียต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และพรรคภูมิใจไทย เพราะแม้จะทำงานเต็มที่ แต่เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักและการบริหารจัดการที่ล่าช้าในขณะนั้น
หนุ่มเมืองจันท์ระบุว่า การเปิดประเด็นให้คนย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่คนตายไม่ได้ดูใจศพ หรือต้องเผาทันทีเพราะโควิด ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีทางการเมือง และหากมีการขุดคุ้ยเรื่องการจัดซื้อ ATK อย่างละเอียด เรื่องราวอาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า อ.ก.พ.สธ.ยังไม่มีมติปลดออกจากราชการ รอความชัดเจนจากนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ (26 ม.ค. 69)