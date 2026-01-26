"ตรีนุช" สั่งรื้อโครงสร้างประกันสังคมรอบ 31 ปี จ่อปรับโมเดลใหม่ ยันต้องเป็นอิสระเพื่อประโยชน์นายจ้าง-ลูกจ้าง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน สั่งรื้อโครงสร้างประกันสังคมครั้งใหญ่ในรอบ 31 ปี จ่อดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้าบริหาร และปรับรูปแบบองค์กรให้คล่องตัวเหมือน กบข. เพื่อดูแลเงินสมทบของผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคนให้โปร่งใสและมั่นคงกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมตั้งมา 31 ปีแล้ว น่าจะถึงเวลาปฏิรูปให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งตนได้ให้นโยบายมาตั้งแต่แรก
โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการ จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารการประกันสังคมของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการบริหารโดยมืออาชีพ เน้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเงินการคลัง และมีความเข้าใจในบริบทความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง โดยข้อจำกัดสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร็วคือ “ปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างการบริหาร” ที่ส่งผลต่อความคล่องตัวและการดูแลผู้ประกันตน
“ได้ให้นโยบายมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องการปฏิรูประบบและโครงสร้างประกันสังคมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าสำนักงานประกันสังคมควรมีความเป็นอิสระและคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ประกันตน 24 ล้านคน และนายจ้างอีกกว่า 500,000ราย” นางสาวตรีนุชกล่าว และว่า ได้มอบให้ปลัดกระทรวงแรงงานไปศึกษาโมเดลการบริหารงานที่แยกออกจากระบบราชการเดิม เช่น การปรับรูปแบบให้คล้ายคลึงกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือการบริหารจัดการในลักษณะ สถาบันการเงิน ที่มีความยืดหยุ่นสูง
รมว.แรงงานกล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปครั้งนี้คือการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ที่ “เหมาะสมและยั่งยืน” ให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา ยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนและการนำเงินกองทุนไปใช้ในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ (Big Data) มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์คือน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตน ภารกิจของกระทรวงแรงงานคือการเปลี่ยนโฉมองค์กรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนนี้จะเป็นที่พึ่งที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งผู้ประกันตนและประชาชนอย่างแท้จริง