คะตะลิสต์เปิดตัว “SMART Food Index” ที่เชียงใหม่ ชูอาหารไทยสู่สุขภาพและความยั่งยืนระดับโลก

นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดตัวแนวคิด SMART Food Index (SFI) ในงาน Chiang Mai International Food Forum 2026 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 ชูบทบาทอาหารไทยในฐานะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมจุดประกายการขับเคลื่อน “SMART Food Diplomacy” ของประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากเชียงใหม่
นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดตัวแนวคิด SMART Food Index (SFI) อย่างเป็นทางการ ในงาน Chiang Mai International Food Forum 2026 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 โดยถือเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาระดับประเทศว่าด้วยอนาคตของระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน
SMART Food Index (SFI) เป็นแนวคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ความหมายใหม่ของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือที่ในระดับสากลเรียกว่า Planetary Diet เวทีครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่าง นพ.วัชระ และคุณแอน นฤมล ชมดอก จากเพจ Go2AskaAnne เพื่อชวนสังคมมองว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถอร่อย มีสีสัน และเข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจคือการเชื่อมโยงแนวคิดอาหารสุขภาพจากพืช (Planetary Diet) เข้ากับแนวคิด Blue Zone หรือพื้นที่ที่ผู้คนมีอายุยืนและสุขภาพดี ซึ่งสอดคล้องอย่างน่าทึ่งกับอาหารไทยดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการกินผักเป็นหลัก การใช้วัตถุดิบสดจากท้องถิ่น การกินอย่างพอดี และความผูกพันในชุมชน สิ่งเหล่านี้สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเชียงใหม่และเครือข่ายด้านอาหารของจังหวัด พร้อมจุดประกายความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างเส้นทางสู่การเป็น “Blue Zone” ของประเทศไทยในอนาคต
นพ.วัชระ ชี้ให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้สามารถตอบโจทย์สุขภาพและความยั่งยืนในโลกปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นย้ำสารสำคัญว่า “เส้นทางสู่ SMART Food Diplomacy ของประเทศไทย เริ่มต้นที่เชียงใหม่” ภายในงานยังมีการแนะนำ SMART Food Index (SFI) ในฐานะแนวคิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้เมือง โรงเรียน และธุรกิจอาหาร ร่วมกันยกระดับอาหารไทยให้ดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมระดับประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการใช้อาหารที่สวยงามและอร่อยเป็นทูตแห่งสุขภาพที่ดี
งาน Chiang Mai International Food Forum 2026 จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองรสชาติของอาหาร แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตด้านอาหาร สุขภาพ ชุมชน และโลกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน