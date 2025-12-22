ทภ.2 สรุปสถานการณ์ ไทยใช้ปืนใหญ่-เครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายที่หมายตามแผนเชิงรุกพื้นที่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย เขมรโจมตีเบาบางหลายจุด

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ 22 ธ.ค.กัมพูชายังโจมตีเป็นห้วงๆ พื้นที่ช่องจอม-ช่องระยี-ปลดต่าง-ช่องคนา ไทยสถาปนาที่มั่นตั้งรับ ยิงปืนใหญ่-โดรนตอบโต้ ส่วนพื้นี่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย เขมรยิงปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิด-โดรนพลีชีพ ไทยใช้ปืนใหญ่ทำลายที่หมายตามแผนเชิงรุก พร้อมใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อที่มั่นข้าศึก
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2568
พื้นที่ผามออีแดง – ห้วยตามาเรีย : ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่ มีการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบแบบตรวจการณ์ และโดรนพลีชีพ FPV ฝ่ายเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ยิงทำลายต่อที่หมายตามแผนเชิงรุก และใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อที่มั่นข้าศึก
พื้นที่ช่องจอม - ช่องระยี - ปลดต่าง : ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยปืนเล็ก และเครื่องยิงลูกระเบิด ใส่ฝ่ายเราเป็นห้วงๆ ฝ่ายเราสถาปนาที่มันตั้งรับ และใช้โดรนทิ้งระเบิด ต่อที่หมายหน้าฐานเคียงเมือง
พื้นที่ช่องคนา : ฝ่ายกัมพูชาโจมตีโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ เป็นห้วงๆ ฝ่ายเราทำการเสริมความมั่นคงในพื้นที่ และใช้ปืนใหญ่ยิงที่หมายที่ตั้งที่บัญชาการ และอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาทางทิศใต้ช่องคนา
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปกป้องอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อไป