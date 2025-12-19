วิจารณ์เดือด คลิปทหารกัมพูชาถือปืนนิ้วคาไก เพจดังชี้ไร้วินัย เสี่ยงปืนลั่น (ชมคลิป)

เพจ Army Military Force แชร์คลิปทหารกัมพูชาสวมเครื่องแบบเต็มยศถืออาวุธ พร้อมข้อความอ้างภารกิจปกป้องชาติ แต่ถูกตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมผิดหลักความปลอดภัย หลังพบสอดนิ้วเข้าโกร่งไกปืนตลอดเวลา จนถูกวิจารณ์หนักเรื่องวินัยและความเสี่ยงอุบัติเหตุ
วันนี้ (19 ธ.ค.) เพจ “Army Military Force” ได้แชร์คลิปวิดีโอของทหารกัมพูชา ทราบชื่อต่อมาคือ จ่าสิบโท พิน สุชัย สังกัดหน่วยเลขาธิการกองบัญชาการกองทัพบก (บก.สนน.8) ของกัมพูชา ขณะที่เจ้าตัวกำลังสวมชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมถืออาวุธปืนคู่กาย
จ่าสิบโทรายนี้ได้ระบุแคปชันเป็นภาษากัมพูชา ซึ่งแปลเป็นใจความสำคัญได้ว่า “ขอบคุณกองทัพที่ให้โอกาสผมได้รับใช้ชาติ และเรียนรู้วิธีการใช้อาวุธเพื่อต่อต้านการรุกรานดินแดนกัมพูชาจากศัตรู”
แม้เนื้อหาในคลิปจะแสดงถึงความภาคภูมิใจในหน้าที่ แต่เพจ Army Military Force ได้ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมการถือปืนของทหารนายนี้ โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่เจ็บแสบว่า "ยังเอานิ้วเข้าโกร่งไกปืนอยู่เลย #ทหารไม่มีวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับโจรมีปืน"
ตามกฎความปลอดภัยสากลของการใช้อาวุธปืน (Gun Safety Rules) ผู้ถือปืนห้ามนำนิ้วเข้าโกร่งไกโดยเด็ดขาดหากยังไม่ตัดสินใจยิง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ "ปืนลั่น" ที่อาจเกิดขึ้นจากการสะดุด ล้ม หรืออาการตกใจ ซึ่งในคลิปดังกล่าวพบว่าทหารนายนี้สอดนิ้วติดกับไกปืนอยู่ตลอดเวลา
