เพจดังวิเคราะห์วงจรอุบาทว์! เงินคอลเซ็นเตอร์ ฟอกผ่านไทยไปซื้ออาวุธข่มขู่เราเอง

แฉวงจรอุบาทว์โจรปล้นเงินคนไทย ฟอกเงินในไทย ซื้อนักการเมืองไทย ซื้ออาวุธให้เขมร! เพจ ‘คุณโทมัส อ่านเกมโลก’ วิเคราะห์เจาะลึก ทำไมประเทศกสิกรรมอย่างกัมพูชาถึงมีเงินซื้อโดรนและจรวดมหาศาล คำตอบที่น่าเจ็บใจคือเงินเหล่านั้นมาจาก ‘คราบน้ำตา’ ของเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ และถูกซุกซ่อนอยู่ในตึกหรูใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเตือนภัย ‘เนื้อร้าย’ ที่กำลังแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เพจ "คุณโทมัส : อ่านเกมโลก" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.6 แสนคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศกัมพูชาอย่างน่าสนใจ ในแง่มุมของทำไมประเทศเล็กๆจึงมีเงินมาซื้ออาวุธราคาแพงได้ โดยทางเพจคาดว่าอาวุธสงครามราคาแพง ไม่ได้มาจากงบประมาณปกติ แต่มาจาก "เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ" ในพื้นที่สีหนุวิลล์และปอยเปต ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมาเฟียระดับโลกที่หลอกลวงเงินจากเหยื่อทั่วโลก โดยทางเพจได้ระบุข้อ ความว่า
"คุณเคยตั้งคำถามไหมว่า ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ยังทำกสิกรรม และมี GDP น้อยกว่าเราหลายเท่าตัว เอาเงินสดมหาศาลจากไหนไปช้อปปิ้งอาวุธสงครามราคาแพงระยับ จรวดหลายลำกล้อง รถถัง หรือโดรนทางทหาร ไม่ใช่ของที่หาซื้อได้ในตลาดสด และมันไม่ได้ถูกซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ตรวจสอบได้
คำตอบมันน่าเจ็บใจ เพราะแหล่งทุนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา ไม่ใช่บ่อน้ำมัน ไม่ใช่เหมืองทองคำ แต่มันคือ "ความโลภและความตาย" ของคนทั้งโลก
สิ่งแรกที่คุณต้องล้างภาพจำเดิมๆ ออกไปคือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาไม่ได้มีไว้หลอกป้าข้างบ้านเราเท่านั้น แต่พื้นที่อย่าง สีหนุวิลล์ หรือ ปอยเปต มันคือ "Hub" อาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านั้น คือรังของมาเฟียจีนไตรภาคี (Triads) แก๊งต้มตุ๋นจากเกาหลีใต้ และเครือข่ายอาชญากรรมจากยุโรปตะวันออก ที่มารวมตัวกันโดยมี "ตั๋วผี" จากผู้มีอำนาจในพื้นที่คอยคุ้มกะลาหัว
เหยื่อของพวกเขาคือคนทั่วโลก ข่าวการทลายแก๊งทุนจีนสีเทา หรือแก๊งเกาหลีที่หลอกเพื่อนร่วมชาติมาเป็นทาสในตึกนรก คือหลักฐานว่าเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบนี้ ไม่ใช่แค่เงินบาท แต่มันคือ ดอลลาร์, หยวน, วอน และ ยูโร มหาศาล นี่คืออุตสาหกรรมระดับ Global Scale ที่ทำรายได้แซงหน้าการส่งออกข้าวหรือยางพาราไปไกลลิบ
แล้วเงินโจรเหล่านี้ กลายสภาพเป็นจรวดหลายลำกล้องได้อย่างไร? "Crypto Currency" เป็นเพียงแค่ประตูด่านแรกครับ มันเร็ว มันไร้ร่องรอย ใช้โอนข้ามประเทศเพื่อซื้ออาวุธในตลาดมืดได้ทันที แต่เงินสดยังมีอีกมหาศาล และอาชญากรเหล่านี้ต้องการ "สินทรัพย์ที่จับต้องได้" เพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาว
และที่น่าเจ็บปวดคือ... "เครื่องซักผ้า" เครื่องใหญ่ที่สุดของพวกเขา ตั้งอยู่ที่ "ประเทศไทย" นี่เอง
เงินสกปรกถูกขนข้ามแดนมาฟอกผ่านระบบเศรษฐกิจของเราในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง
อสังหาริมทรัพย์: กว้านซื้อคอนโดหรูยกชั้นในกรุงเทพฯ ผ่านนอมินี ซื้อหมู่บ้านจัดสรรระดับลักชูรี่ เพื่อเปลี่ยนเงินดำให้เป็นโฉนดที่ดิน
ตลาดทุน: นำเงินเทาเข้ามาปั่นหุ้น ซื้อกิจการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างฉากหน้าว่าเป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวย
ธุรกิจบันเทิงและบริการ: ผับ บาร์ ร้านอาหารหรู ที่เปิดมาเพื่อรองรับเงินหมุนเวียน ไม่ได้เน้นกำไร แต่เน้น "ปั่นยอด" ให้เงินสะอาด
แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด ไม่ใช่การซื้อตึกหรือซื้อหุ้น แต่มันคือการนำเงินสีเทาเหล่านี้ มาซื้อ "อนาคตประเทศไทย"
ข่าวลือหนาหูและร่องรอยทางการเงินชี้ชัดว่า เงินทุนจากธุรกิจสีเทาและสแกมเมอร์เหล่านี้ ถูกส่งต่อเป็น "ท่อน้ำเลี้ยงทางการเมือง" ในช่วงเลือกตั้ง เงินสดมหาศาลถูกอัดฉีดให้ "นักการเมืองบางกลุ่ม" เพื่อแลกกับการหลับตาข้างหนึ่ง แลกกับการที่ตำรวจไซเบอร์จะไล่จับแค่บัญชีม้าตัวเล็กๆ แต่ไม่เคยสาวไปถึงตัวการใหญ่ แลกกับการที่กฎหมายไทยจะ "อ่อนแอ" เป็นพิเศษเมื่อเจอกับทุนข้ามชาติกลุ่มนี้
มันคือวงจรอุบาทว์ที่สมบูรณ์แบบ โจรปล้นเงินเรา -> เอาเงินมาฟอกในบ้านเรา -> เอาเงินฟอกแล้วมาซื้อนักการเมืองเรา -> นักการเมืองเราปกป้องโจร -> โจรเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออาวุธให้เขมร -> เขมรเอาอาวุธมาขู่เรา
สงครามครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การสู้รบระหว่างทหารกับทหารที่ชายแดน แต่มันคือสงครามที่เรากำลังสู้กับ "เนื้อร้าย" ที่แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างประเทศเราเอง กระสุนปืนใหญ่ที่ตกลงมาใส่หลังคาบ้านคนไทย... อาจจะถูกจ่ายด้วยเงินค่าคอนโดหรูที่อาชญากรมาซื้อไว้ หรืออาจจะมาจากเงินบริจาคพรรคการเมืองที่คุณกาคะแนนให้เมื่อวาน
คำถามคือ... วันนี้เรากำลังรบกับศัตรูภายนอก หรือเรากำลังรบกับ "คนขายชาติ" ที่เปิดประตูรับเงินโจรเข้ามาเผาบ้านตัวเองกันแน่?"