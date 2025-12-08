‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เสธ.ศปก.ทบ.) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พล.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวว่า ขอให้กำลังใจแก่ประชาชนในศูนย์พักพิงฯ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้อดทนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน