xs
xsm
sm
md
lg

‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เสธ.ศปก.ทบ.) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยจังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พล.อ.ชัยพฤกษ์กล่าวว่า ขอให้กำลังใจแก่ประชาชนในศูนย์พักพิงฯ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้อดทนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน









‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย
‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย
‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย
‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย
‘เสธ.ทบ.’ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจ ปชช.กลุ่มเปราะบาง ขอร่วมกันอดทนเพื่อความปลอดภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น