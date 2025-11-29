xs
สถานทูตจีนประสานไทย เร่งช่วยชายชาวจีนเหยียบกับระเบิดเจ็บหนักใกล้ถนนศรีเพ็ญ อาการทรงตัวแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศติดตามกรณีชายชาวจีนลักลอบข้ามแดนและเหยียบกับระเบิดใกล้ถนนศรีเพ็ญ ยืนยันได้ประสานหน่วยงานไทยเพื่อดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ขณะนี้อาการผู้บาดเจ็บทรงตัว และจะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง

จากกรณี กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา มีผู้ลักลอบข้ามมาฝั่งไทย และเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณป่าละเมาะห่างจากถนนศรีเพ็ญ ประมาณ 80-90 เมตร จากการตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายชาวจีน

ล่าสุด วันนี้ (29 พ.ย.) เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกประกาศอัปเดตสถานการณ์ดังกล่าว เผย ได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยเพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่

ปัจจุบัน อาการของชาวจีนรายนี้ทรงตัว และสถานทูตจีนจะยังคงติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไป
