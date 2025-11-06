AlHEF 2025 ขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทย ต่อยอดองค์ความรู้ “กัญชง–กัญชา–กระท่อม” สู่เวทีโลก

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) จับมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) เดินหน้าเปิดโอกาสสู่เวทีโลกกับงาน Asia International Hemp Expo & Forum (AIHEF) 2025 งานระดับนานาชาติที่รวมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางธุรกิจครบวงจร เพื่อยกระดับ“พืชเศรษฐกิจใหม่” ของไทย ให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกระดับโลก ทั้งในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “Hub กัญชง-กัญชา” แห่งเอเชีย พร้อมจับมือพันธมิตรจากกว่า 40 ประเทศสานต่ออุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ตลาดโลกในปี 2025 มูลค่ากว่า 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดเติบโตเป็น 250,000 ล้านเหรียญภายในปี 2033 ขณะที่ตลาดไทยคาดเพิ่มขึ้นสู่ 7,100 ล้านเหรียญในปี 2030 โดยเน้นย้ำมาตรฐานการผลิตระดับสากลและความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาไทยในเวทีระดับโลก
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) เดินหน้าขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา-กระท่อม” สู่เวทีโลก ผ่านการจัดงาน Asia International Hemp Expo & Forum (AIHEF) 2025 เวทีนานาชาติรวมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางธุรกิจครบวงจร ยกระดับศักยภาพ “พืชเศรษฐกิจใหม่” ของไทย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกระดับโลก ทั้งในมิติ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมูลค่าเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
นายภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์แห่งชาติ: การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงกัญชาไทยสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” กล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งผลักดัน “พืชเศรษฐกิจใหม่” อย่างกัญชง กัญชา และกระท่อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรม S-Curve รุ่นใหม่ (New S-Curve Industry) ที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ภายใต้แนวทาง BCG Economy Model (Bio–Circular–Green Economy) โดยให้ความสำคัญกับ 3 แนวทางหลัก คือ การสร้างระบบมาตรฐานการผลิตสากล การต่อยอดอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น เส้นใยกัญชง วัสดุชีวภาพ และสารสกัดทางการแพทย์ และการส่งเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมชีวภาพ
นายภูมิใจ ขำภโต นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เปิดเผยว่า งาน Asia International Hemp Expo & Forum 2025 เป็นเวทีสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทย ในการก้าวสู่ “Hub การผลิตและส่งออก กัญชง–กัญชาแห่งเอเชีย” โดยเชื่อมโยงนักลงทุนผู้ประกอบการและภาครัฐจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชง – กัญชาไทย สู่ความยั่งยืน
“ตลาดกัญชง–กัญชาทั่วโลกในปี 2025 มีมูลค่ากว่า 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตเป็นกว่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2033 หรือขยายตัวเฉลี่ย 30% ต่อปี ขณะที่ตลาดในประเทศไทยจะเติบโตจาก 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฯ ในปี 2025 สู่ 7,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2030 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 33% ต่อปี”
“มาตรฐานคือกุญแจเปิดตลาดโลก” นายภูมิใจกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ GACP / GAP / GMP / Thailand Cannabis GACP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไทยมีคุณภาพระดับสากลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน
ด้านนายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชง กัญชา และกระท่อมเพื่อสุขภาพ โดยกรมฯ มุ่งพัฒนาและกำกับการใช้ให้ปลอดภัย มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมยกระดับคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างมีมาตรฐานและมีนวัตกรรม ประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพแห่งอาเซียนได้ในอนาคต
นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าว สนับสนุนการจัดงาน AIHEF 2025 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมกัญชง – กัญชาแห่งเอเชีย” ด้วยสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และแนวคิดความยั่งยืน (Sustainability) โดย สสปน. ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างแท้จริง
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) กล่าว Asia International Hemp Expo & Forum 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Making New Waves” เพื่อสร้าง “คลื่นลูกใหม่” ให้กับอุตสาหกรรมกัญชง–กัญชา–กระท่อมของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทจากทั่วโลก และผู้เข้าร่วมจากกว่า 40 ประเทศ
ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมเด่น อาทิ
• The Cannabis Flower Wall — รวบรวมช่อดอกกัญชา–กัญชงคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐานทั่วประเทศ
• Dispensary Blueprint — ต้นแบบร้านสมุนไพรทางการแพทย์ครบวงจร พร้อมคำปรึกษาฟรีจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
• Hemp Fiber & Green Material Zone — ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง และแฟชั่นจากเส้นใยกัญชง
• Kratom Solutions Showcase — นวัตกรรมจาก “กระท่อม” พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ เวทีสัมมนานานาชาติ Asia International Hemp Forum 2025 ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ มาตรฐานการผลิต นวัตกรรมวัสดุ และแนวโน้มการลงทุนในตลาดโลก
“AIHEF 2025 ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงสินค้า แต่คือ ศูนย์กลางแห่งความรู้และโอกาสทางธุรกิจระดับโลก ที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด” นายสุรพลกล่าวทิ้งท้าย