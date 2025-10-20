อุตฯ ปราจีนบุรีไม่อนุญาต ขยายโรงงานรีไซเคิล ชาวบ้านหวั่นเตรียมขายต่อทุนจีน

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประกาศ “ไม่อนุญาต” ขยายโรงงานรีไซเคิล “เอ็มวาย เมทัล” ชาวบ้านเผยมีประวัติลักลอบฝังกลบ ขอขยายเป็น 6 ใบอนุญาตในที่ดินเดียวกันอาจเตรียมขายต่อทุนจีน
รายงานพิเศษ
ย้อนไปวันที่ 24 กันยายน 2568 สุเมธ เหรียญพงษ์นาม แกนนำกลุ่มคนรักษ์กรอกสมบูรณ์ ซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวต่อสู้กับโรงงานที่ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายใน จ.ปราจีนบุรี ไปพบเอกสารติดประกาศโดยบังเอิญ ณ ที่ทำการ อบต.กรอกสมบูรณ์ ระหว่างไปแจ้งปัญหาเรื่องท่อน้ำเสีย ... ประกาศดังกล่าว คือ การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งโรงงาน โดยมีประกาศ 6 ฉบับ ...
มี 5 ฉบับ เป็นการขอตั้งโรงงานรีไซเคิล ลำดับที่ 106 ขอประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ และมอเตอร์แล้ว และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ... การขออนุญาตทั้ง 5 ใบ ขอประกอบกิจการแบบเดียวกัน ขอในชื่อบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด อยู่บนที่ดิน 2 แปลงติดกัน คือ นส.3ก เลขที่ 2634 และ 2635 หมู่ 7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ... ส่วนประกาศรับฟังความคิดเห็นอีก 1 ใบ เป็นประกาศเพื่อขอขยายโรงงาน ของบริษัทเดียวกัน เป็นโรงงานรีไซเคิล 106 เช่นกัน อยู่บนที่ดิน นส.3ก เลขที่ 237 หมู่ 7 เช่นเดียวกับที่ขอใหม่อีก 5 ใบอนุญาต
ประกาศทั้ง 6 ใบ ระบุว่า การเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็น จะทำได้ถึงภายในวันที่ 25 กันยายน 2568 จากวันเริ่มติดประกาศลงวันที่ 8 กันยายน 2568 .... ประกาศเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงประมาณ 10 วัน หลังจากที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำให้สถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สิ้นสุดลงไปด้วย
สุเมธ ระบุด้วยว่า เอ็มวาย เมทัล เป็นโรงงานที่เคยมีเจ้าของเป็นชาวไทย และมีประวัติลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมลงในที่ดินแปลงเดียวกันนี้จนถูกสั่งปิดไปแล้ว จึงไม่ควรได้รับใบอนุญาตใหม่เพราะปัญหาเดิมยังไม่สามารถจัดการแก้ไขให้ถูกต้องได้ พร้อมตั้งคำถามไว้ด้วยว่า ทำไมต้องขอใบอนูญาตตั้งโรงงานรีไซเคิลแบบเดียวกันถึง 6 ใบ ในชื่อกิจการเดียวกัน และอยู่บนที่ดินแปลงติดกันทั้งหมด เพราะสร้างความกังวลว่าทำให้นำไปสู่ขบวนการขายต่อใบอนุญาตให้กลุ่มโรงงานจีนแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่อื่นๆหรือไม่
จากนั้น สุเมธ จึงไปยื่นเรื่องกับอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมในยุคที่มีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ เคยประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า จะไม่ออกใบอนุญาตใหม่ให้กับรงงานลำดับที่ 105 (คัดแยกขยะ ฝังกลบของเสียไม่อันตราย) และ 106 (รีไซเคิล) อีกแล้ว เพราะมีโรงงานกลุ่มนี้มากเกินความจำเป็นแล้ว และยังเป็นกลุ่มโรงงานที่ก่อปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ รวมทั้งโรงงานที่เปิดใหม่มักจะกลายเป็นของกลุ่มทุมจีนที่ประกอบการอย่างไม่ถูกต้อง .... โดยต่อมา จึงมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่สุเมธ เห็นว่า ในเวทีไม่ได้ให้พื้นที่กับฝ่ายประชาชนมากพอ
ล่าสุด อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ออกประกาศที่ลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตตั้งโรงงานแห่งนี้ มีเนื้อหาดังนี้
1. โรงงานของ “บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด” ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยมีการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมเมื่อปี 2566 ในระหว่างที่ประกอบกิจการในชื่อ “บริษัท เทพรุ่งโรจน์ รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด” แม้จะโอนใบอนุญาตมาเป็นของ บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด”แล้ว แต่ที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี จึง “ไม่ควรออกใบอนุญาต”
2. เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี เคยเข้าตรวจสอบโรง งาน บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด ที่มีใบอนุญาตลำดับที่ 106 (รีไซเคิล) เดิมอยู่ 1 ใบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และพบว่า มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในโรงงาน ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานขยายกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีผลกระทบต่อการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมในครั้งนี้
3. ลักษณะการขอใบอนุญาตของบริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด มีความไม่โปร่งใส เนื่องจากมีการจัดสรรที่ดิน ก่อสร้างอาคารในโรงงานและเตรียมการขอใบอนุญาตรอไว้จำนวนหลายใบ อาจนำไปขายหรือให้ให้เข่าให้นักลงทุนรายอื่นทั้งไทยและต่างชาติต่อไป
4. ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการนี้ เป็นโรงงานที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทั้งในดิน น้ำ อากาศ มีความเสี่ยงเกิดอุบัติ และยังใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวพม่า ไม่ใช่คนในพื้นที่
5. พื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแควระบมสียัด” และอยู่ใกล้ชุมชน โรงเรียน ห่างจากลำรางสาธารณะเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น
6. การประกาศรับฟังความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามระเบียบ เพราะลักษณะของโรงงานเหมือนกันทุกประการ อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการขออนุญาตเพียงใบอนุญาตเดียว
7. ปัจจุบันโรงงานยังไม่มีมาตรการหรือหลักประกันที่ชัดเจนเพียงพอว่าสามารถบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบได้จริง สร้างความกังวลต่อชุมชน
8. บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่มูลค่าการลงทุนด้านการจัดซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องจักร มีมูลค่าสูงกว่าทุนจดทะเบียนอย่างมาก จึงขอให้บริษัทชี้แจง
9. วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ สายไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากรวมปริมาณวัตถุดิบในทุกคำขออนุญาตขยายโรงงานในครั้งนี้ จะต้องมีปริมาณ “หลายหมื่นตัน” ดังนั้นต้องชี้แจงที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจน
ประกาศโดย นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 8 ตุลาคม 2568