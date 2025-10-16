“ไอซ์ รักชนก” สวน “กัน จอมพลัง” ยันการเมืองสกปรกจริง แนะดู “ธรรมนัส” ตัวอย่างคนเก่งรู้ทิศลม

“ไอซ์ รักชนก ศรีนอก” ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ตอบกลับ “กัน จอมพลัง” หลังอีกฝ่ายพาดพิงถึงตน ระบุเห็นด้วยว่าการเมืองสกปรกจริง พร้อมพาดพิง “ธรรมนัส” ว่าอยู่มาหลายพรรคและบริหารงบเก่งแต่เกษตรกรยังไม่ลืมตาอ้าปาก แนะ “กัน” ระวังอาจถูกหลอกใช้ในปัญหาชายแดน แต่เหน็บเบาให้แปะเลขบัญชีหาผู้สนับสนุนต่อได้
วันนี้ (16 ต.ค.) เพจ“ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน“ ได้ตอบกลับ“กัน จอมพลัง” โดยระบุข้อความว่า “
ตอบโพสต์คุณกัน ที่ตามหาไอซ์มา 2 วัน การเมืองมันสกปรกจริงๆค่ะ ไอซ์ทำงานมา 2 ปี กว่าแม้จะยังเจอไม่ครบทุกรูปแบบ แต่ไอซ์ยืนยันได้ว่าสกปรกจริง ไม่เชื่อพี่กันลองถามคุณธรรมนัสได้ คนนั้นน่าจะมีประสบการณ์เยอะ เพราะเค้าอยู่มานาน เปลี่ยนมาหลายพรรค ได้เป็นรัฐบาลแทบทุกยุค เป็นคนเก่งที่รู้ทิศทางลมดีและบริหารจัดการงบประมาณเก่งมากค่ะ ได้คุมกระทรวงเกษตรเรื่อยมา งบประมาณก็มันจะไปปรากฏในพื้นที่ของ ส.ส. ที่เป็นเครือข่ายไม่รู้ทำยังไง แต่เก่งมาก แต่กี่ปีๆ เกษตรกรก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้
ไม่ได้มีความนัยอะไรแอบแฝง ตรงไปตรงมามากๆ เลยค่ะ ที่อยากให้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจ เพราะเห็นว่าพี่กันสนิทกับคุณธรรมนัสมากจริงๆ เลยอยากให้ช่วยกันกระทุ้ง ช่วยส่งเสียง เพราะที่ผ่านมาพี่กันเอาใจใส่เรื่องกัมพูชามาโดยตลอด ไอซ์เห็นแล้วเอาใจช่วยเสมอมา
แต่เราจะไม่มีวันจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้สำเร็จหรอกค่ะ ถ้ารัฐบาลไม่ตีไปที่หัวใจของกัมพูชา คือ ”เรื่องสแกมเมอร์“ เรื่องสำคัญที่คุณธรรมนัสกำลังถูกตั้งคำถามว่ารู้จักกันกับตัวการใหญ่ หรือไม่? เพราะปรากฏรูปว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันและยังไม่ได้ชี้แจง ทำให้สังคมต้องจับตา
ผู้ติดตามจำนวนมากในเพจคุณกัน หลายคนอาจเคยสูญเสียเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์จนเกือบจบชีวิต มันจะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มาก คนที่ถูกหลอกเงินมาสนับสนุนคุณกัน แต่คนที่ถูกสงสัยว่ารู้จักตัวการใหญ่ ที่สนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์ให้เดินสะดวก กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกันที่สุด
ไอซ์มีความเป็นห่วงจากใจจริง ว่าพี่กันอยากแก้ปัญหาชายแดนแต่อาจจะไปไม่ถูกทาง เพราะตัวปัญหามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่มากกว่าที่พี่คิด หรือไม่ .. และถ้าเรายังไม่จัดการตรงไปตรงมาที่ต้นตอ ประเทศชาติที่เรารักจะเสียหายไม่มีวันจบสิ้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ที่พี่กันโดนยกเลิกงาน แล้วขาดรายได้ 600,000 บาท ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา พี่กันได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ? สามารถที่จะเอามาถัวเฉลี่ยกันได้ไหม ไอซ์คงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนให้ได้ แต่พี่กันสามารถแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำตลอดมา ไอซ์เชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอีกเยอะ
ปล. ขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้มาตอบทุกโพสต์นะคะ ไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อไปทางช่องทางไหน เมื่อวานก็วุ่นวายกับเรื่องรัฐธรรมนูญในสภาทั้งวัน ถ้าทำอะไรให้ไม่สบายใจต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะ พี่อย่าเอาทัวร์มาลงไอซ์นะ กลัวแล้วค่ะ ตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมาก บางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกาย ไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตากรรมแบบนั้น ทุกวันนี้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว