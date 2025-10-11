xs
หน่วยมั่นคงจีนเปิดโปง “กองทัพไซเบอร์หนุนเอกราชไต้หวัน” เบื้องหลังบริษัทโฆษณาไต้หวัน ชี้ไม่มีที่ซ่อนในโลกออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของจีนเปิดเผยผลการสืบสวนกรณีรัฐบาลพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของไต้หวัน ถูกกล่าวหาว่าลักลอบจัดตั้งและสนับสนุน “กองทัพไซเบอร์” เพื่อผลักดันวาระการเมืองว่าด้วย “เอกราชไต้หวัน” โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและสร้างความแตกแยกข้ามช่องแคบไต้หวัน

รายงานระบุว่า บริษัท Wang’s Creative Marketing Art ของไต้หวัน เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปฏิบัติการในลักษณะ “หน่วยโฆษณาชวนเชื่อ” ให้กับรัฐบาล DPP โดยดำเนินกิจกรรมออนไลน์เพื่อต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเท็จในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไต้หวัน จีน และภูมิภาค

จากการตรวจสอบของหน่วยงานความมั่นคงจีน พบว่ามีบัญชีผู้ใช้จำนวนมากในแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น มักเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะซ้ำกัน และปลุกระดมแนวคิดสนับสนุน “ไต้หวันเป็นเอกราช” รวมถึงสร้างกระแสความเกลียดชังต่อจีนแผ่นดินใหญ่

ผลการสืบสวนชี้ว่า บัญชีเหล่านี้ถูกควบคุมโดยบริษัท Wang’s Creative Marketing Art ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของ สำนักข่าวกรองกองทัพไต้หวัน (Taiwan Military Intelligence Bureau) โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่

• หลิน จื่อยวี่ (Lin Ziyu) นามแฝง “หลิน เสี่ยวเฟย” พันโทข่าวกรอง ประจำสำนักข่าวกรองกองทัพไต้หวัน สาขาที่ 3 ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยตรง
• หวัง อี่หยู (Wang Yiru) หัวหน้าบริษัท Wang’s Creative Marketing Art ผู้รับคำสั่งและรายงานผลการดำเนินงานต่อหลิน จื่อยวี่
• เฉิน ไคเจี๋ย (Chen Kaijie) หัวหน้าสำนักงานสาขาไถหนาน ผู้ดำเนินการในภาคสนามด้านการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีน

เล่ห์เหลี่ยมของปฏิบัติการข้อมูลเท็จ
หน่วยงานความมั่นคงจีนระบุว่า บริษัทดังกล่าวได้สร้างเครือข่ายบัญชีปลอมจำนวนมาก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและทฤษฎี “ไต้หวันเป็นเอกราช” ในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่
• ปลุกระดมแนวคิดแบ่งแยกดินแดน ด้วยการบิดเบือนประวัติศาสตร์ และเผยแพร่แนวคิดว่า “ไต้หวันมีอธิปไตยอิสระโดยชอบธรรม”
• สร้างข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ ปล่อยเอกสารราชการปลอมของจีนแผ่นดินใหญ่ และข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน เพื่อสร้างความสับสนในหมู่ประชาชน
• โฆษณาชวนเชื่อเชิงลบล้างประวัติศาสตร์ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน


คำเตือนจากหน่วยงานความมั่นคงจีน
หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของจีนย้ำว่า “ในโลกนี้มีเพียงจีนเดียว” และไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแยกออกได้ พร้อมกล่าวหาว่ารัฐบาล DPP ยังคงเดินหน้าผลักดันแนวคิดแบ่งแยกดินแดน โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นและสร้างความเกลียดชัง

ทั้งนี้ ทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน โดยอ้างอิงตาม กฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน และข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษผู้ยุยงให้แยกดินแดน “ไต้หวันเอกราช”

พร้อมกันนี้ หน่วยงานความมั่นคงจีนได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดต่อกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “กองทัพไซเบอร์” ของรัฐบาล DPP ว่า “อินเทอร์เน็ตไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย” และเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่บ่อนทำลายเอกภาพของชาติ

