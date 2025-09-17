รวมคลิป! ขณะตำรวจควบคุมฝูงชนบ้านหนองหญ้าแก้ว ใช้แก๊สนํ้าตา-กระสุนยาง (ชมคลิป)

รวมคลิปเดือด จากแนวชายแดน บ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปะทะระอุหลังกลุ่มชาวกัมพูชาหลั่งไหลเข้ารื้อรั้วลวดหนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมทหารระดมกำลัง ใช้แก๊สน้ำตา-กระสุนยางผลักดันสถานการณ์
วันนี้ (17 ก.ย.) เพจ “Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวีดีโอหลายคลิปด้วยกัน ขณะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หลังกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนมากเคลื่อนตัวเข้ามาที่แนวชายแดนไทยเพื่อรื้อถอนรั้วลวดหนาม โดยฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) พร้อมกำลังสนับสนุนจากทหารได้เข้าประจำการในพื้นที่เพื่อยับยั้งเหตุ
แม้เจ้าหน้าที่จะประกาศเตือนและเจรจาให้ยุติการกระทำ แต่กลุ่มผู้รื้อรั้วยังคงปักหลักและบางส่วนขว้างปาสิ่งของใส่แนวเจ้าหน้าที่ ทำให้กำลัง คฝ. ต้องเริ่มใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด โดยมีการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อผลักดันฝูงชนให้ถอยออกจากเขตแดนไทย
เหตุการณ์ดังกล่าวสื่อหลายสำนักและเพจข่าวออนไลน์นำคลิปเหตุการณ์สดมาเผยแพร่ให้ชมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปะทะที่แนวรั้ว การยิงแก๊สน้ำตา และการสกัดผู้บุกรุก ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความรุนแรงซ้ำ