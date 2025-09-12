Lunio Gen 4 ทำถึง เปิดตัว ยองแจ GOT7 ขึ้นแท่น Brand Ambassador คนใหม่

สร้างความประทับใจให้อากาเซ่ได้เต็ม ๆ ล่าสุด ที่นอน Lunio Gen4 ประกาศเปิดตัว Youngjae สมาชิกวง GOT7 ในฐานะ Brand Ambassador คนใหม่ อย่างเป็นทางการ
ในวิดีโอเปิดตัว Lunio ยังได้แสดงศักยภาพของที่นอนที่พร้อมจะช่วยให้ทุกคนหลับได้อย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ตั้งแต่การโยนและนอนทับลูกโป่งน้ำโดยไม่แตก ไปจนถึงการกระโดดบนที่นอนที่มีแก้วน้ำวางอยู่ โดยแก้วยังคงตั้งอยู่ได้อย่างนิ่งสนิทไม่สั่นสะเทือน ภาพเหล่านี้สะท้อนคุณสมบัติหลักของที่นอนรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจน ทั้งการรองรับสรีระ การกระจายแรงกดทับ และการลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจรบกวนคนที่นอนข้าง ๆ
[ https://youtube.com/shorts/bnNAKQUAizo?feature=shared ]
เมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีความเย็นอยู่ภายใน ที่นอน Lunio Gen4 จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสัมผัสประสบการณ์การนอนแบบ “Feel the Float เบาสบาย เหมือนไร้แรงโน้มถ่วง” พร้อมตื่นขึ้นด้วยการฟื้นฟูร่างกายเต็มประสิทธิภาพ
ที่นอน Lunio Gen4 พัฒนาภายใต้คอนเซปต์ SmartSleep ที่ผสานนวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการนอนหลับอย่างลึกและมีคุณภาพ และการดึง Youngjae GOT7 ศิลปินระดับอินเตอร์มาร่วมงาน ยังเป็นการตอกย้ำคุณภาพที่ไม่เป็นรองใคร และความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น “Global Smart Sleep Leader” อย่างเต็มตัว
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่นอนรุ่นใหม่ Lunio ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Lunio SmartSleep” สำหรับวัดและพัฒนาคุณภาพการนอน แอปฯ ดาวน์โหลดฟรี และใช้งานได้ทั้งผู้ที่มีหรือไม่มีอุปกรณ์เสริมอย่าง smart watch หรือ smart ring ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการทำให้ Lunio เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมการนอนครบวงจรอีกรายที่สำคัญและน่าจับตามองที่สุดในเวลานนี้
📍 ช่องทางติดตาม Lunio
●Website: www.lunio.co.th
●Facebook: Lunio Sleep
●IG: @luniosleep
●Line: @luniosleep
●Tel: 065-504-5544
#Lunio #Youngjae #GOT7 #ยองแจ #LunioGen4 #SmartSleep #FeeltheFloat