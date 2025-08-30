NBT แจงข่าวปลอมว่อนเน็ต ยันไม่มีคำสั่งใดจากรัฐตามที่โพสต์อ้าง

กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) แจงกรณีมีข้อความปลอมถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ ยืนยันยังไม่มีเหตุการณ์หรือข้อสั่งการตามข้อมูลที่ปรากฏในโพสต์
วันนี้ (30 ส.ค.) เพจ "NBT Connext" โพสต์ชี้แจงกรณีพบข้อความปลอมที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า “กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ตรวจสอบข้อมูลกลับไปที่ กสทช. และ ทรท. แจ้งว่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนว., สปน.) หากมีภารกิจดังกล่าว ว่าไม่มีการส่งหนังสือออกไป และยังไม่มีเหตุการณ์หรือข้อสั่งการตามข้อมูลที่ปรากฏในโพสต์
นอกจากนี้ยังได้สอบถามไปที่โทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง ทราบว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่มีข้อความในโพสต์ดังกล่าว และได้ตรวจสอบข้อมูลกลับที่ กสทช.เช่นกัน ดังนั้นโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่องก็ถูกแอบอ้าง ใช้ชื่อช่องไปอ้างอิง”